Війна на Донбасі. Російські окупанти 11 разів обстріляли позиції українських захисників



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Противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями

За поточну добу, внаслідок ворожих обстрілів, втрат серед українських захисників немає

Від початку доби бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, повідомляє пресцентр ООС.

«25 липня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями», – йдеться у повідомленні.

За даними пресцентру, «неподалік населеного пункту Опитне у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. А по опорних пунктах наших захисників поблизу Водяного та Авдіївки загарбники вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів».

«По українських воїнах поблизу Попасної та Оріхового, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російсько-окупаційні війська використали міномети 120-го калібру.

Неподалік Троїцького та Новозванівки противник застосував 120-ти та 82-ох мм міномети, а також – великокаліберні кулемети. В районі населеного пункту Новоолександрівка противник вів вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля Причепилівки – зі станкових протитанкових гранатометів», – йдеться у повідомленні.

На інших ділянках лінії розмежування дотримувався режим тиші, уточнили у пресцентрі.

«За поточну добу, внаслідок ворожих обстрілів, втрат серед українських захисників немає. На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – зазначено у повідомленні.

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