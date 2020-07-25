Ми усі намагаємося не думати про те, як поранений сержант лежав і чекав, коли його заберуть

Зображення: novynarnia.com

Нація має «пропрацьовувати» такі моральні удари

Ми ж усі намагаємось про це НЕ думати, правда? Про те, як він там лежав, поранений, перетягнувши рану джгутом, - і чекав, коли його заберуть?

А воно не виходить - не думати, от в чім штука.

Такі моральні удари нація має «пропрацьовувати», це кожен психолог знає.

(І ні, «отвлєкающіє» шоу з БТРами й піротехнікою - не «отвлєкают», так це не працює, рєбя, - тільки в аду яскравіше горітимете.)

Приєднуюсь до тих, хто вимагає розслідування «службового недбальства, що призвело до смерті, і покарання згідно з чинним законодавством».

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Джерело: блог Оксани Забужко

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