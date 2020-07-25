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    Думки вголос

    Ми усі намагаємося не думати про те, як поранений сержант лежав і чекав, коли його заберуть

    • Оксана Забужко

      Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    • Розсилка
    Зображення: novynarnia.com - Ми усі намагаємося не думати про те, як поранений сержант лежав і чекав, коли його заберуть
    Зображення: novynarnia.com

    Нація має «пропрацьовувати» такі моральні удари

    Ми ж усі намагаємось про це НЕ думати, правда? Про те, як він там лежав, поранений, перетягнувши рану джгутом, - і чекав, коли його заберуть?

    А воно не виходить - не думати, от в чім штука.

    Такі моральні удари нація має «пропрацьовувати», це кожен психолог знає.

    (І ні, «отвлєкающіє» шоу з БТРами й піротехнікою - не «отвлєкают», так це не працює, рєбя, - тільки в аду яскравіше горітимете.)

    Приєднуюсь до тих, хто вимагає розслідування «службового недбальства, що призвело до смерті, і покарання згідно з чинним законодавством».

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    Джерело: блог Оксани Забужко

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    бойовики на Донбасі війна смерть розслідування
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