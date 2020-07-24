Вінничан отримали призові місця на обласному конкурсі «Щаслива родина – душа України»



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На конкурс було представлено 40 робіт

Днями конкурсна комісія визначила переможців обласного конкурсу на кращий відеоролик до Дня родини «Щаслива родина – душа України».

Конкурсантів обирали у два етапи – міському та обласному. У другому етапі перемогла Юр Олександра.

Нагадаємо, на міський конкурс подали свої роботи вісім учасників, серед них і визначили переможців у трьох вікових категоріях.

Перша категорія – учасники віком від 7 до 10 років, друга від 11 до 14 років та третя - від 15 до 17 років.

Загалом на обласний конкурс подали 40 відеоробіт. З усіма конкурсними роботами можна познайомитися за посиланням

«Приємно відзначити, що серед поданих на обласний конкурс робіт, переможцями визнано учасників, які проживають на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та стали переможцями І етапу конкурсу. У першій віковій категорії» (від 7 до 10 років) перше місце здобула Юр Олександра. У другій віковій категорії Віра Гамалєєва зайняла третє місце, і третій віковій категорії також «бронза» дісталася Ользі Шевчук», – розповіла директора департаменту соціальної політики Валентина Войткова.