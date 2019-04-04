Чому на Донбасі не вважають Зеленського проросійським політиком

Володимир Зеленський

Результат Зеленського - свідчення тектонічних зрушень в ментальності мешканців регіону

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Не будучи пророссийским политиком и выходцем из Донбасса, не имея поддержки админресурса и местных элит, не имея даже местных депутатов и ячеек, он набрал в этом регионе 25% голосов. Такое в украинской истории происходит впервые.

Мне могут возразить, что Зеленский - пророссийский политик. Но так может казаться только из Львова или Киева. По меркам востока Украины это, безусловно, не так. Для Донбасса пророссийские политики - это Бойко и Медведчук. А за Зеленского, который выступал на концертах для воинов АТО, открыто жертвовал деньги на армию и к тому же считается человеком Коломойского сознательный пророссийский избиратель голосовать не будет.

Подобно тому, как у нас иногда цитируют старые номера «95 квартала», где Зеленский говорит какие-то неприятные вещи про Украину, с той стороны тоже возмущенно постят видео, на котором Зеленский кланяется в пояс воинам АТО («карателям!») и называет боевиков ЛДНР «мразью». Выступление Зеленского тогда здорово разошлось по «ватным» пабликам и СМИ и вызвало бурю проклятий. Причем, в отличие от выступлений «Квартала», это не было шуткой.

То, что такой кандидат набрал на Донбассе 25% без подкупа и фальсификаций, на некоторых участках почти догнал Юрия Бойко и с большим отрывом обогнал пророссийского Вилкула, которого поддерживали мэры, местные депутаты и Ахметов - безусловный позитив. И свидетельство тектонических сдвигов в ментальности жителей региона.

Джерело: блог Дениса Казанського

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