Аласанія заявив про переговори щодо скандальних дебатів між Зеленським та Порошенком



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31 березня за Володимира Зеленського проголосували 30,24% (5 713 825 виборців), за Порошенка - 15,95% (3 014 523 виборців)

ЦВК мусить погодити і оплатити з державного бюджету проведення дебатів, сказав голова НCТУ Зураб Аласанія

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НCТУ) готова провести дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком на стадіоні «Олімпійський» у Києві. При цьому ЦВК має погодити такі дебати.

Про це 4 квітня у Facebook написав голова НCТУ Зураб Аласанія.

«Чи може Суспільне провести дебати? - навіть питання такого не стоїть: звісно, може. Згода обох кандидатів є, тепер залишається ЦВК, яка все це мусить погодити і згідно із законом - оплатити з державного бюджету», - зазначив Аласанія.

Він додав, що починаються «перемовини з усіма сторонами».

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Нагадаємо, напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.

У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні.

Петро Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським.

Суспільне телебачення має технічну можливість провести трансляцію з НСК «Олімпійський», але «слово за ЦВК».

Порошенко заявив, що «дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах», але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійський».