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Денис Казанський Журналіст

Колаборант Губарєв відкрито визнав, що його дружина причетна до організації воєнних злочинів

glavcom.ua
Навесні 2022 року Катерину Губарєву було призначено заступником гауляйтера Херсонської області

За словами Павла Губарєва, його дружина організувала викрадення та вбивства людей, які виходили в Херсоні на мітинги за Україну

Колишній лідер проросійських сил Донецька так званий «народний губернатор» Донбасу Павло Губарєв відкрито визнав, що його дружина Катерина Губарєва брала участь в організації військових злочинів.

Навесні 2022 року Катерину Губарєву було призначено заступником гауляйтера Херсонської області. За словами Павла Губарєва, саме вона організувала викрадення та вбивства людей, які виходили в Херсоні на мітинги за Україну.

Катерина Губарєва вираховувала прихильників України в соціальних мережах, після чого склала з них список, який передала польовому командиру ДНР Валентину Мотузенку (прізвисько Отаман Іванович). Мотузенко займався викраденням прихильників України. На даний момент самі росіяни посадили Валентина Мотузенка на підвал за мародерство.

За словами Павла Губарєва, викрадених людей було так багато, що для них не вистачало в'язниць, після чого їх просто «закопували в ями». Відповідні інструкції Катерині Губарєвій давав Ігор Стрєлков.

Джерело
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Теги: війна росіяни

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Денис Казанський

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