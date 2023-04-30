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Польща повернула під контроль будівлю, яку протизаконно займали росіяни

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Польща повернула під контроль будівлю, яку протизаконно займали росіяни
Російське посольство віддало представникам польської мерії ключі від будівлі
фото: RAP

27 осіб, які проживали у будівлі, добровільно покинули будівлю

Представники російської сторони залишили будівлю у Варшаві, яка використовувалася як школа для дітей російських дипломатів ще з 50-их років минулого століття. Про це повідомила RMF FM. 

«Ми взяли під контроль ще одну будівлю, яку протизаконно займала РФ, на основі рішення суду, яке також зобов’язує Росію виплатити 31 млн злотих за протиправне зайняття приміщення на Келецькій 45», – повідомив мер Варшави Рафал Тшасковський.

Віцепрезидент Варшави Томаш Братек заявив, що росіяни відмовились виконувати вирок суду, за яким незокнно зайнята російськими представниками будівля має перейти під контроль столиці Польщі. Через це польській стороні довелось використовувати силу для входу у будівлю: довелося задіяти слюсаря.

Зазначають, що пізніше у російському посольстві вирішили віддати ключі польским представникам та погодити, у якому порядку росіяни забиратимуть свої речі. 

Росіяни стверджують, що 27 осіб добровільно покинули будівлю, у якій проживали.

Колишню школу для дітей російських дипломатів у Варшаві планують продовжити використовувати у освітніх цілях вже з наступного навчального року.

Раніше посол Росії у Польщі назвав повернення будівлі під польський контроль порушенням Віденської конвенції. У свою чергу, речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна заявив, що це майно немає дипломатичного статусу. тому Віденьска конвенція не поширюється на цю будівлю. 

Нагадаємо, що вчора представники мерії Варшави разом із поліцією намагалися зайти на територію школи, щоб проконтролювати дії росіян. Дипломати відмовилися відчинити їм двері, і тоді польські силовики змушені були її виламати.

 

 

Теги: школа посол майно вирок росіяни

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