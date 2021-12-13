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    Думки вголос

    Бойовик «ЛНР» похизувався, що йому за вбивства українців вручили нагороду від Путіна

    Російські бойовики Юрій Шевченко, Олексій Марков, Петро Бірюков (Шевченко у центрі) - Бойовик «ЛНР» похизувався, що йому за вбивства українців вручили нагороду від Путіна
    Російські бойовики Юрій Шевченко, Олексій Марков, Петро Бірюков (Шевченко у центрі)

    Такий от «внутрішній конфлікт»

    Мовою оригіналу

    Полевой командир боевиков ЛНР (начштаба так называемой «бригады «Призрак») Юрий Шевченко похвастался российской медалью «За заслуги перед отечеством», которую ему вручили в Кремле.

    Шевченко – типичный «ихтамнет». Офицер армии РФ. В 2014 приехал в Луганск из Ростовской области изображать восставшего шахтёра. Номинально бригадой «Призрак» командовал уроженец Луганщины – Алексей Мозговой (нужно же было изображать видимость «гражданской войны»). А в реальности – россияне Юрий Шевченко, Алексей Марков, Петр Бирюков (все трое на фото, Шевченко в центре).

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    Бойовик «ЛНР» похизувався, що йому за вбивства українців вручили нагороду від Путіна
    Бойовик «ЛНР» похизувався, що йому за вбивства українців вручили нагороду від Путіна
    Бойовик «ЛНР» похизувався, що йому за вбивства українців вручили нагороду від Путіна

    Причём, как видим, никто уже и не стесняется. Если раньше не афишировали награды от Путина за убийство украинцев, то теперь сами гордо выкладывают их в соцсети.

    Потому что «разрешили показывать».

    Вот такой «внутренний конфликт»…

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас ЛНР Путін
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    Бойовик «ЛНР» похизувався, що йому за вбивства українців вручили нагороду від Путіна