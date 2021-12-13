Бойовик «ЛНР» похизувався, що йому за вбивства українців вручили нагороду від Путіна
Такий от «внутрішній конфлікт»
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Полевой командир боевиков ЛНР (начштаба так называемой «бригады «Призрак») Юрий Шевченко похвастался российской медалью «За заслуги перед отечеством», которую ему вручили в Кремле.
Шевченко – типичный «ихтамнет». Офицер армии РФ. В 2014 приехал в Луганск из Ростовской области изображать восставшего шахтёра. Номинально бригадой «Призрак» командовал уроженец Луганщины – Алексей Мозговой (нужно же было изображать видимость «гражданской войны»). А в реальности – россияне Юрий Шевченко, Алексей Марков, Петр Бирюков (все трое на фото, Шевченко в центре).
Причём, как видим, никто уже и не стесняется. Если раньше не афишировали награды от Путина за убийство украинцев, то теперь сами гордо выкладывают их в соцсети.
Потому что «разрешили показывать».
Вот такой «внутренний конфликт»…
Джерело: блог Дениса Казанського