Царьов не пояснив, чому гуманітарна катастрофа мала місце лише там, куди приходили «захищати Донбас» російські «визволителі»

На територіях, де «лютувала хунта» ніякий трупний запах чомусь не стояв і люди похилого віку масово в квартирах не вмирали

«Над усім Луганськом стояв трупний запах, бо неходячі люди похилого віку за тиждень померли у своїх квартирах».

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Царьов визнав, що внаслідок приходу «русского міра» в Луганську у 2014 році почалася справжня гуманітарна катастрофа та старі хворі люди масово вмирали з голоду.

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Жаль, що Царьов не пояснив, чому таке відбувалося тільки там, куди приходили «захищати Донбас» російські «визволителі».

А на територіях, де «лютувала хунта» ніякий трупний запах чомусь не стояв і люди похилого віку масово в квартирах не вмирали.