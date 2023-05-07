«Над Луганськом стояв трупний запах». Царьов розповів про наслідки приходу «русского міра»
На територіях, де «лютувала хунта» ніякий трупний запах чомусь не стояв і люди похилого віку масово в квартирах не вмирали
«Над усім Луганськом стояв трупний запах, бо неходячі люди похилого віку за тиждень померли у своїх квартирах».
Царьов визнав, що внаслідок приходу «русского міра» в Луганську у 2014 році почалася справжня гуманітарна катастрофа та старі хворі люди масово вмирали з голоду.
Жаль, що Царьов не пояснив, чому таке відбувалося тільки там, куди приходили «захищати Донбас» російські «визволителі».
А на територіях, де «лютувала хунта» ніякий трупний запах чомусь не стояв і люди похилого віку масово в квартирах не вмирали.
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