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Денис Казанський Журналіст

«Над Луганськом стояв трупний запах». Царьов розповів про наслідки приходу «русского міра»

glavcom.ua
Царьов не пояснив, чому гуманітарна катастрофа мала місце лише там, куди приходили «захищати Донбас» російські «визволителі»

На територіях, де «лютувала хунта» ніякий трупний запах чомусь не стояв і люди похилого віку масово в квартирах не вмирали

«Над усім Луганськом стояв трупний запах, бо неходячі люди похилого віку за тиждень померли у своїх квартирах».

Царьов визнав, що внаслідок приходу «русского міра» в Луганську у 2014 році почалася справжня гуманітарна катастрофа та старі хворі люди масово вмирали з голоду.

Жаль, що Царьов не пояснив, чому таке відбувалося тільки там, куди приходили «захищати Донбас» російські «визволителі».

А на територіях, де «лютувала хунта» ніякий трупний запах чомусь не стояв і люди похилого віку масово в квартирах не вмирали.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Луганськ Луганщина Донбас війна Олег Царьов

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Денис Казанський

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