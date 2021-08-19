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    Думки вголос

    «Партія Шарія» почала розбігатися та продаватися регіональним царькам

    Шарій зі своєю манією величі давно вже пересварився з усіма, з ким тільки міг - «Партія Шарія» почала розбігатися та продаватися регіональним царькам
    Шарій зі своєю манією величі давно вже пересварився з усіма, з ким тільки міг

    Буря у вигрібній ямі триває вже кілька днів

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    Партия Шария ожидаемо разбегается и продается оптом и в розницу региональным царькам.

    В прошлом году раскололась ячейка в Одессе, теперь со скандалом из партии выкинули самого известного активиста – депутата Харьковского горсовета Никиту Роженко. Его в прошлом году сильно избили незадолго до местных выборов, после чего Шарий радостно пиарился на этом эпизоде. Пиар сработал – в Харькове партия прошла в горсовет. Но дальше что-то пошло не так и Роженко объявили предателем.

    Обиженный Никита пошел жаловаться на вождя в СМИ. А поскольку сам Шарий со своей манией величия давно уже перессорился со всеми, с кем только мог, то скандальные откровения Роженко подхватили даже вчерашние единомышленники Шария с «ватного» фланга. Включая сайт «Страна», связанный с Левочкиным из ОПЗЖ.

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    «Партія Шарія» почала розбігатися та продаватися регіональним царькам
    «Партія Шарія» почала розбігатися та продаватися регіональним царькам
    «Партія Шарія» почала розбігатися та продаватися регіональним царькам

    Буря в выгребной яме продолжается уже несколько дней. Шарий бьется в истерике, проклинает «Страну» и Светлану Крюкову. «Страна» отвечает тем же. В общем, тот случай, когда болеть можно за всех сразу

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗМІ пропаганда Анатолій Шарій
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    «Партія Шарія» почала розбігатися та продаватися регіональним царькам