«Партія Шарія» почала розбігатися та продаватися регіональним царькам

Буря у вигрібній ямі триває вже кілька днів

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Партия Шария ожидаемо разбегается и продается оптом и в розницу региональным царькам.

В прошлом году раскололась ячейка в Одессе, теперь со скандалом из партии выкинули самого известного активиста – депутата Харьковского горсовета Никиту Роженко. Его в прошлом году сильно избили незадолго до местных выборов, после чего Шарий радостно пиарился на этом эпизоде. Пиар сработал – в Харькове партия прошла в горсовет. Но дальше что-то пошло не так и Роженко объявили предателем.

Обиженный Никита пошел жаловаться на вождя в СМИ. А поскольку сам Шарий со своей манией величия давно уже перессорился со всеми, с кем только мог, то скандальные откровения Роженко подхватили даже вчерашние единомышленники Шария с «ватного» фланга. Включая сайт «Страна», связанный с Левочкиным из ОПЗЖ.

Буря в выгребной яме продолжается уже несколько дней. Шарий бьется в истерике, проклинает «Страну» и Светлану Крюкову. «Страна» отвечает тем же. В общем, тот случай, когда болеть можно за всех сразу

Джерело: блог Дениса Казанського

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