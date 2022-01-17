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    Думки вголос

    «Південний схід України проти нас!». Кремлівський експерт проговорився і визнав правду

    &laquo;Хто гине там на Донбасі у лавах ЗСУ? В основному російськомовні хлопці з Одеси, Миколаєва, Запоріжжя&raquo; - «Південний схід України проти нас!». Кремлівський експерт проговорився і визнав правду
    «Хто гине там на Донбасі у лавах ЗСУ? В основному російськомовні хлопці з Одеси, Миколаєва, Запоріжжя»

    Російськомовні жителі південного сходу готові захищати свою країну зі зброєю в руках від російських окупантів

    Мовою оригіналу

    Кремлевский эксперт Владимир Корнилов в эфире у Соловьева признал, что на Донбассе боевики ЛДНР воюют не с «бандеровцами и западенцами», которые пришли насаждать украинский язык, а с русскоязычными парнями из Одессы, Харькова и Запорожья.

    «Кто гибнет там в Донбассе в рядах ВСУ? В основном русскоязычные парни набранные в Одессе, Николаеве, Запорожье. Когда показывают кадры с фронта – все говорят там по русски между собой», – заявил Корнилов.

    Восемь лет все государственные российские СМИ убеждали нас, что на юго-востоке Украины живут несчастные угнетенные русские, которых нужно спасать от украинского фашизма.

    И вот вдруг выясняется, что те самые русскоговорящие жители юго-востока не только не хотят, чтобы их спасали от Украины. Но готовы защищать свою страну с оружием в руках от российских оккупантов.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас війна
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    «Південний схід України проти нас!». Кремлівський експерт проговорився і визнав правду