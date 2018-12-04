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    Думки вголос

    Православний олігарх Новинський за гроші робить себе популярним в соцмережах

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Православний олігарх Новинський за гроші робить себе популярним в соцмережах

    Не Новинський, а людина-політтехнологія

    Мовою оригіналу

    Андрей Сафронов, который живет в Донецке и сочувствует ДНР, рассказывает, как люди Новинского заказали его знакомому накрутить лайков и репостов к посту Новинского на Фейсбуке с гневной отповедью Порошенко.

    Называется даже цена - 0,48 рублей за лайк или репост. То есть, даже ботов украинский депутат Новинский заказывает в России или ОРДЛО за рубли. Деньги зарабатывает в Украине, а тратит на российскую ботоферму.

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    Православний олігарх Новинський за гроші робить себе популярним в соцмережах
    Православний олігарх Новинський за гроші робить себе популярним в соцмережах
    Православний олігарх Новинський за гроші робить себе популярним в соцмережах
    Православний олігарх Новинський за гроші робить себе популярним в соцмережах
    Православний олігарх Новинський за гроші робить себе популярним в соцмережах

    Зашел на страницу Новинского и нашел тот самый пост, о котором идет речь. Там можно посмотреть кто делал репосты и лайки. В основном это пустые аккаунты без фоток, друзей и какого-либо содержания, зачастую с фотографиями и именами каких-то мексиканцев или уругвайцев. К большинству репостов нет ни одного лайка или комментария. То есть, по всему видно, что пост действительно раскручивали с помощью фейковых аккаунтов, за деньги, и Сафронов не врет.

    Хороший пример того, насколько искажен реальный мир в Фейсбуке. Смотришь количество лайков и репостов - и кажется, что Новинский затрагивает действительно общественно значимую тему, которая трогает и беспокоит людей. А по факту - все это лишь фейк по 48 российских копеек за репост. Не интересен людям ни сам Новинский, ни та чушь, которую он постит.

    Хорошая история. Просто не Новинский, а человек-политтехнология.

    Некий россиянин из Новгородской области, который изначально не имел к Украине никакого отношения, вдруг в какой-то момент начинает покупать украинские активы, затем переезжает в Украину, не известно за какие заслуги получает из рук предателя Януковича украинский паспорт и становится украинским политиком. Начинает принимать законы, вмешиваться в церковные дела, рассказывать местным жителям, как нужно жить. Регистрирует свою партию, которую начинает активно рекламировать. Через социальные сети с помощью российских граждан за рубли разгоняет месседжи, с целью повлиять на политическую ситуацию в Украине. И ни власть, ни правоохранителей это не беспокоит.

    С одной стороны - военное положение, постоянные разговоры о российской угрозе. С другой - россиянин Новинский с непонятно как полученным украинским паспортом. Причем, этот паспорт для него что-то вроде шапки-невидимки. Понятно, что по факту Новинский как был, так и остался российским, а не украинским политиком. Но при этом в нужный момент он машет своим синим паспортом, который по сути такой же фейк, как и его посты в соцсетях, и орет «Я в домике!». И никто не может ничего с этим сделать.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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