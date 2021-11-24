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    Думки вголос

    Про головний підсумок Революції Гідності

    Головним та незаперечним досягненням Майдану стало те, що від влади вдалося усунути відвертих зрадників - Про головний підсумок Революції Гідності
    Головним та незаперечним досягненням Майдану стало те, що від влади вдалося усунути відвертих зрадників

    Олег Царьов, який сидить у Росії, відкрито пропонує розділити України, подібно до того, як ділили Польщу у 1939 році.

    Мовою оригіналу

    Регионалка Еленка Лукаш в очередной раз ругает Майдан и призывает оценивать его по результату. Ну что ж, давайте по результату.

    Я считаю, что главным и неоспоримым достижением Майдана стало то, что от власти удалось отстранить кодло откровенных предателей, ненавидевших Украину и мечтавших превратить ее в окраину Российской Федерации. А в том, что цели были именно такими, можно легко убедиться, если просто почитать интервью однопартийцев Лукаш.

    К примеру, Олега Царева, который сидя в России, открыто предлагает провести раздел Украины, подобно тому, как делили Польшу в 1939 году.

    Джерело: блог Дениса Казанського

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    Теги: Революція Гідності Олена Лукаш Небесна сотня (Євромайдан) Олег Царьов
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    Про головний підсумок Революції Гідності