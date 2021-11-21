У Києві під Офісом президента сталися сутички (фото, відео)

Учасники акції намагаються потрапити на подвір'я Офісу президента, вхід до якого перегородив кордон силовиків

Учасники маршу до Дня гідності та Свободи у Києві вирішили влаштувати акцію під Офісом президента. Десятки людей прийшли на Банкову, після чого між ними та правоохоронцями сталися сутички.Про це повідомляє «РБК-Україна» з місця подій.

Учасники акції намагаються потрапити на подвір'я Офісу президента, вхід до якого перегородив кордон силовиків. Активісти та правоохоронців влаштували штовханину, але потрапити на подвір'я офісу людям так і не вдалося.

Наразі вони зібралися перед воротами та викрикують різні лозунги та гасла. Час від часу учасники акції намагаються прорватися на подвір'я Офісу президента, але поки що безрезультатно.

Сутички під будівлею Офісу президента Автор: Демократична Сокира

Про можливих затриманих чи потерпілих поки інформації немає.

Нагадаємо, у неділю, 21 листопада, президент Володимир Зеленський взяв участь у заходах із вшанування пам’яті активістів Євромайдану. Також він записав звернення до українців.

Нагадаємо, упродовж 2021 року судами притягнуто до відповідальності 53 особи, які здійснили злочини проти Євромайдану.

Як відомо, День Гідності та Свободи відзначається в Україні щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

Як повідомлялося, 19 листопада мер Києва Віталій Кличко зустрівся з киянами-учасникам Революції Гідності, членами родин Героїв Небесної сотні та ветеранами АТО/ООС. Міський голова вручив їм подяки та почесні грамоти міського голови та привітав з Днем Гідності та Свободи.