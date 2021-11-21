Учасники пам'ятної ходи вирушили до Офісу президента

Учасники пам'ятних заходів вирішили йти до Офісу президента на Банкову

Рішення направлятися на Банкову прийняли організатори акції

Кілька тисяч людей по завершенню пам'ятної ходи та міжконфесійної панахиди за загиблими на Майдані та воїнами-захисниками вирушили на вулицю Банкову до Офісу президента. Таке рішення озвучили у гучномовець організатори акції, повідомляє Укрінформ.

Хода розпочалася близько шостої вечора на Майдані Незалежності й завершилася біля екуменічного храму Архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ.

Під час руху люди вигукували різні патріотичні гасла, зокрема, «Слава Україні! Героям Слава!», «Україна понад усе!», «Одна-єдина соборна Україна!» та інші.

Дійшовши до пам'ятника Героям Небесної Сотні, учасники ходи виконали гімн України. Пізніше біля храму Архистратига Михаїла священнослужителі різних конфесій відслужили панахиду за загиблими. По завершенню панахиди під звук церковного дзвону також пролунав державний гімн.

Відбулося також запалення лампадок та покладання квітів до портретів Героїв Небесної Сотні.

Також активісти вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні, а також висловилися, щодо політичної лінії влади. Патріоти розгорнули величезні банери на ТЦ «Глобус» із зображеннями президента Володимира Зеленського та глави Офісу президента Андрія Єрмака та написами «Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність», також активісти палили піротехніку та скандували «Єрмака за грати»

Нагадаємо, у неділю, 21 листопада, президент Володимир Зеленський взяв участь у заходах із вшанування пам’яті активістів Євромайдану. Також він записав звернення до українців.

Нагадаємо, упродовж 2021 року судами притягнуто до відповідальності 53 особи, які здійснили злочини проти Євромайдану.

Як відомо, День Гідності та Свободи відзначається в Україні щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

Як повідомлялося, 19 листопада мер Києва Віталій Кличко зустрівся з киянами-учасникам Революції Гідності, членами родин Героїв Небесної сотні та ветеранами АТО/ООС. Міський голова вручив їм подяки та почесні грамоти міського голови та привітав з Днем Гідності та Свободи.