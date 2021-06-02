Данілов про посадку літака Ryanair: має всі ознаки операції спецслужб Росії

На думку Данілова, Україна та її балтійські партнери мають «допомогти становленню демократичної Білорусі»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов побачив «російський слід» у примусовій посадці літака Ryanair в Білорусі. За його словами, цей інцидент має ознаки спецоперації спецслужб Росії.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час зустрічі з головним радником президента Литви з питань національної безпеки Даріусом Кулєшюсом, повідомила пресслужба РНБО.

«Події в Білорусі стали викликом не тільки для Європи, але і для всього світу. [...] Захоплення літака Ryanair у Білорусі має всі ознаки операції російських спецслужб. Вони здійснюють постійні провокації, якщо цього не помічати, вони будуть рухатися далі», — наголосив він.

На думку Данілова, Україна та її балтійські партнери мають «допомогти становленню демократичної Білорусі».

Секретар РНБО також запевнив, що зміни в ситуації, яка склалася, залежатимуть від спільних дій та від того, «наскільки ми будемо сильними».

«Ми — це форпост і захист усієї Європи», — додав він, закликавши об’єднатися у спротиві російській гібридній агресії.

Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

24 травня білоруські державні телеканали показали відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, напередодні журналістку білоруського опозиційного порталу Любов Касперович звільнили після 15 діб арешту.

Після примусової посадки в Мінську пасажирського літака Ryanair адміністрація США оголосила про відновлення з 3 червня санкцій стосовно дев’яти білоруських держкомпаній.