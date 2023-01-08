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Денис Казанський Журналіст

Родичі російських мобілізованих почали відкрито виступати проти війни

glavcom.ua
Як тільки війна торкнулася росіян безпосередньо, програми Соловйова та Кисельова одразу перестали працювати

Ось як виліковується імперський шовінізм

Сталося дивовижне. Родичі російських мобілізованих із Самарської області раптово стали відкрито виступати проти війни та захотіли миру.

Мабуть, це прозріння якось пов'язане з прильотом «Хаймарса» до казарми з мобілізованими з Самарської області, який стався 1 січня.

Бачите, як виліковується імперський шовінізм!

Як тільки війна торкнулася людей безпосередньо, прийшла до їхніх родин, програми Соловйова та Кисельова чомусь якось одразу перестали працювати.

Джерело
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Теги: росія війна

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Денис Казанський

Родичі російських мобілізованих почали відкрито виступати проти війни
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