Родичі російських мобілізованих почали відкрито виступати проти війни
Ось як виліковується імперський шовінізм
Сталося дивовижне. Родичі російських мобілізованих із Самарської області раптово стали відкрито виступати проти війни та захотіли миру.
Мабуть, це прозріння якось пов'язане з прильотом «Хаймарса» до казарми з мобілізованими з Самарської області, який стався 1 січня.
Бачите, як виліковується імперський шовінізм!
Як тільки війна торкнулася людей безпосередньо, прийшла до їхніх родин, програми Соловйова та Кисельова чомусь якось одразу перестали працювати.
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