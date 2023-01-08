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Папа Римський прирівняв матерів з України та РФ, які втратили дітей на війні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Папа Римський прирівняв матерів з України та РФ, які втратили дітей на війні
Папа Римський прирівняв матерів з України та РФ, які втратили дітей на війні
фото з відкритих джерел

Франциск закликав молитися як за українських, так і за російських матерів, які втратили своїх дітей на війні

Папа Римський Франциск закликав молитися за українських та російських матерів, які втратили своїх дітей на війні, яку розпочала Росія. Про це пише Vatican News.

Понтифік під час публічного виступу закликав віруючих згадати про братів і сестер, що страждають в Україні, «де війна триває, а люди борються без електрики та тепла, де Різдво відзначено війною».

«Нагадавши, що в цей час ми особливо зосереджені на Пресвятій Матері та її Немовляті, яке вона годувала і ростила, він не може не думати про матерів, які втратили своїх дітей у цій війні, як українських, так і російських матерів», – пише Vatican News.

Крім того, понтифік попросив молитися за тих матерів, які втратили своїх дітей, – солдатів з обох боків. Він додав, що такою є трагічна ціна війни.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск назвав війну РФ проти України «світовою війною», яка не завершиться найближчим часом.

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Теги: Папа Римський росія війна

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