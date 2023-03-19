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Туреччина заборонила в’їзд українському журналісту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Туреччина заборонила в’їзд українському журналісту
Журналіст намагатиметься з'ясовувати через Посольство України в Анкарі, як діяти далі
фото з відкритих джерел

Осман Пашаєв дізнався про заборону на турецько-болгарському кордоні

Туреччина безстроково заборонила в’їзд на свою територію українському та кримськотатарському журналісту Осману Пашаєву. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У дописі Пашаєв припустив, що на таке рішення Туреччини могло вплинути висвітлення ним антиурядових протестів у Стамбулі у 2013 році або ймовірних випадків вивезення до країни вкраденого Росією з окупованих територій українського зерна.

«Рано чи пізно це мало статися. Туреччина заборонила мені в'їзд до країни безстроково. Без пояснень. Які коди висвічуються в системі безпеки, я не знаю. Офіційно до мене претензій нема. Турецька довідка про несудимість ідеальна. Що могло стати причиною: висвітлення подій в Гезіпарку 2013-го, чи тексти щодо спроби путчу 2016 чи може прискіпливе фільмування торгівлі краденим росіянами в Україні зерном 2022-го, не знаю», – написав журналіст.

У коментарі «Детектору медіа» Осман Пашаєв розповів, що про подальшу безстрокову заборону відвідувати Туреччину йому повідомили на турецько-болгарському кордоні, коли журналіст разом з хворою матір'ю виїжджав з країни.

Як зазначив Пашаєв, перші натяки на такий розвиток подій з'явилися ще в лютому, коли він хотів оформити посвідку на тимчасове проживання в Туреччині, однак його натомість переконували відкрити туристичну візу.

Наразі журналіст планує відвезти маму в клініку одного з європейських міст, де намагатиметься з'ясовувати через Посольство України в Анкарі, як діяти далі для отримання дозволу на в'їзд до Туреччини.

Улітку минулого року Осман Пашаєв повідомив, що журналісти фіксують російські кораблі з викраденим в України зерном у портах Чорного, Середземного, Егейського та Мармурового морів.

21 червня у Facebook він писав про те, що один з російських кораблів «Святой Николай» з краденим зерном перебував в порту Стамбула, потім він мав вирушити до порту Бандирма, однак змінив маршрут і попрямував до Ізміра.

Як відомо, раніше Осман Пашаєв працював на телеканалах «Інтер», 5 каналі, НТН та СТБ. З 1 серпня 2011 року працював керівником інформаційної служби телеканалу ATR у Сімферополі. Окрім цього, був власкором каналу в Туреччині. Займався розвитком власного інтернет-каналу CrimeanOpenCh.

У травні 2014 року під час зйомок 70-х роковин депортації кримських татар зазнав нападу з боку проросійських активістів. Після цього Пашаєв залишив Крим, переїхавши до Туреччини. Певний час проживав у Стамбулі.

У тому ж році Осман Пашаєв очолив інформаційне мовлення НТКУ, потім працював на «Громадському ТБ» а згодом повернувся на кримськотатарський канал ATR на посаду головного редактора каналу.

У 2017 році журналіст залишив посаду головного редактора ATR і став виконавчим продюсером Кримської філії суспільного мовлення «UA:Крим», водночас залишаючись ведучим кримськотатарського каналу ATR.

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Теги: Туреччина посольство журналіст

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