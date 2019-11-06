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    У місті Березівка відремонтували подвір'я школи (фото)

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    Так&nbsp; стало: школа №1 після благоустрою території - У місті Березівка відремонтували подвір'я школи (фото)
    Так  стало: школа №1 після благоустрою території
    сторінка Березівської міськради у Facebook

    Благоустрій території кардинально змінив обличчя навчального закладу

    Загальноосвітню школу №1  міста Березівка Одеської області місцева влада хоче зробити справді першою у Березівському районі.

    Фотозвіт на сторінці Березівської міської ради у фейсбуці про те, як було і як стало, виклав міський голова Валерій Григораш.

    Школа №1 міста Березівка Одеської області
    Школа №1 міста Березівка Одеської області

    «Всі освітні заклади нашої громади останнім часом змінюються на краще. Ось і черга дійшла до комунального закладу  загальної середньої освіти. Ми повністю замінили в школі систему опалення, зроблено великий обсяг робіт всередині школи. Перші класи отримали все необхідне обладнання і меблі «нової української школи». Багато коштів міська рада виділила на благоустрій території школи», - зазначив міський голова Валерій Григораш.

    Разом з тим, міська влада планує виділити ще чималі кошти для продовження модернізації цієї школи. Хочуть облаштувати внутрішні туалети у навчальному закладі та оновити фасад, а також потребує капітального ремонту дах школи.

    Зазначимо, що до міста Березівка торік вливалася Вікторівська сільрада зі своїми трьома населеними пунктами. Місцева школа також відчула переваги спільної  з містом ОТГ, бо міська влада почала дбати і про начальний заклад у селі Вікторівка. 

     

    місцева влада школа Одещина благоустрій влада
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