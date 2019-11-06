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    В Одесі простилися, з жорстоко вбитою, 14-річною дівчинкою

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    Суд відправив підозрюваного у вбивстві Дарини Дробот у СІЗО без права застави. - В Одесі простилися, з жорстоко вбитою, 14-річною дівчинкою
    Суд відправив підозрюваного у вбивстві Дарини Дробот у СІЗО без права застави.
    Фото: OdesaDilova.Info

    Дарини Дробот вбили у лісосмузі, перед тим схилив до інтимної близькості

    В Одесі поховали 14-річну Дарину Дробот, яку жорстоко вбив її знайомий.

    Похорони Дарини було велелюдними, провести її в останню путь  прийшли не тільки родичі, друзі, однокласники, а й багато людей мікрорайону, в якому жила жертва насильника.

    Друзі дівчинки не можуть збагнути, як таке міг зробити хлопець, який до дівчини добре ставився.

    Затриманий зростав у неблагополучній сім’ї, і раніше притягався до відповідальності за різні вчинки. Тож цілком ймовірно, що  міг вживати наркотики.

    Поки що слідство має одного підозрюваного, проте рідні Дарини Дробот не вірять, він це зробив один, і розраховують, що затриманий здасть ще когось. Брат загиблої Артур має намір провести власне розслідування.

    Зазначимо, що суд відправив підозрюваного в СІЗО на два місяці без права внесення застави.

     

    Одеса СІЗО наркотики
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