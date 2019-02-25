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    Думки вголос

    Сепаратист Топаз скаржиться, що його соратники вкрали зібрані для нього кошти

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Топаз - Сепаратист Топаз скаржиться, що його соратники вкрали зібрані для нього кошти
    Топаз

    Топаз після виходу з катівень плюшевої хунти виглядає цілком непогано і спокійно гуляє Харковом

    Мовою оригіналу

    Помните Топаза, который сначала был одним из командиров антимайдана в Киеве, а затем присоединился к харьковским сепаратистам и попал в тюрьму?

    Осенью прошлого года он вышел на свободу. И теперь спрашивает у своих бывших соратников Константина Долгова и Ксении Шкоды, где деньги, которые они собирали для него, пока он сидел.

    Пока Топаза судили, Долгов и Шкода в Москве собирали пожертвования для помощи «харьковским узникам совести», вот только до самих узников, как оказалось, ничего не дошло. Все, как обычно, украли по дороге. Классика из серии «русские своих не бросают».

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    Кстати, Топаз после выхода из застенков плюшевой хунты выглядит вполне неплохо и спокойно гуляет по Харькову. Никакие кровавые фашисты его не преследуют и не мешают ему говорить на родном языке. У многих «героев Новороссии», не попавших в лапы «украинских карателей», дела обстоят гораздо хуже - сидят на подвалах у своих, без адвокатов и каких либо перспектив. Или вообще в могилах, убитые в разборках своими соратниками или российскими кураторами, как земляк Топаза - Жилин.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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