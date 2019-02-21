Російських маріонеток з Абхазії почали турбувати Керченська протока і НАТО

Олег Панфілов Професор Державного університету Ілії (Грузія)

Олег Панфілов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російське судно під аркою Керченського моста, 25 листопада 2018 року

Істерія триватиме - в цьому році в Грузії буде двічі проведено навчання в рамках співпраці з НАТО

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Газета «Республика Абхазия», издаваемая оккупационными властями, опубликовала статью Юрия Кураскуа, в которой он рассуждает о последствиях «инцидента в Керченском проливе». Спустя три месяца после той истории в Сухуми опасаются повторения событий у берегов Абхазии.

Отношение марионеточных властей Абхазии к инциденту в Керченском проливе было поначалу острожным: так происходит всегда, когда из Москвы команды поддержать не было, а самостоятельно давать оценки происходящим событиям в Сухуми опасаются – мало ли что, вдруг в Кремле обидятся. Почти через две недели, 10 декабря, «парламент» Абхазии наконец принял заявление, в котором риторика и обвинения больше касались НАТО и США, нежели самой Украины.

Само собой, в заявлении обвинили официальный Киев, но авторы не забыли и самих себя: «США и другие члены НАТО постоянно пытаются обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела других государств. Республика Абхазия является суверенным государством, и только наш народ может решать, с кем и как строить свои отношения. Военный контингент Российской Федерации находится в Абхазии на основании двустороннего соглашения». Это и был главный повод для того, чтобы поддержать Россию, и тем самым в очередной раз заявить, что Кремль не даст в обиду Абхазию.

С одной стороны, Абхазия всегда позиционирует себя как «независимое государство», на российские деньги устраивающее международное сотрудничество, в том числе и с аннексированным Крымом. Еще год назад, в апреле 2018 года, делегация «парламента» Абхазии приняла участие в XXVIII конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации в Ливадийском дворце под Ялтой, и уже тогда, судя по официальным сообщениям, прошли переговоры «с представителями крымской исполнительной и законодательной власти по определенным предложениям транспортного сообщения между Сухуми и Симферополем или другими городами Крыма».

Керченский мост еще только достраивался, но абхазские чиновники уже обсуждали перспективы, в том числе и сотрудничества в области бизнеса и торговли, как оказалось, подразумевающего только продажу гравия и других строительных материалов: щебня, гранита, песка, известняка, а также мандаринов и вина. Последние продукты были упомянуты только потому, что других товаров Абхазия не производит, а завоевывать абхазским вином крымские рынки – это все равно, что экспортировать в Малайзию пальмовое масло. Обсуждались также возможности продления морского маршрута из Ялты до Сухуми через уже существующий рейс на Сочи.

И в этом случае обсуждение сотрудничества и озвучивание проектов имеет отношение, скорее, к пропаганде, чем к конкретным делам. Точно так же «торгово-промышленная палата» Абхазии с помощью российского правительства попадает на выставки и ярмарки в разных странах, где выставляет один и тот же набор – вино, мед, сувениры. Фотографии и видео потом рассылаются в абхазские СМИ, чтобы читатели и зрители могли ощутить бурную жизнь своей «независимой страны», однако никто никогда не называет цифр экспорта – такового просто не существует. Пропаганда действует день-два, потом остается нищая экономика оккупированной «страны», которую на 60 процентов поддерживает российский бюджет.

Ситуация в Абхазии нервная, особенно в последнее время, когда руководство НАТО – генеральный секретарь Йенс Столтенберг,президент Парламентской ассамблеи НАТО Маделин Мун – говорят о том, что у Грузии есть все шансы стать в ближайшее время членом Североатлантического альянса. И тогда в истерике в Сухуми начинают вспоминать все «пакости НАТО», приписывая Альянсу даже инцидент в Керченском проливе. Юрий Кураскуа, исполняющий обязанности главного редактора официальной газеты «Республика Абхазия», обычно пишет в советском жанре «ответы на измышления буржуазной прессы», подвергая жесточайшей критике Грузию и грузин, всякий раз подчеркивая, что у Абхазии есть сильный защитник – Россия.

«Наша республика тоже имеет выход к морю. Грузия давно устроила бы в наших водах аналогичную провокацию, так как обладает не менее юркими сторожевыми катерами, которые получила от США и Турции. За последнее время американцы вложили большие деньги в модернизацию катеров и оснащение их новейшей техникой. Обустроили посты береговой охраны в Анаклии, Гонио, Чакви. Американское правительство также профинансировало 10-недельную подготовку грузинских экипажей патрульных катеров. Натасканных морских псов сдерживают два фактора от повторения украинского сценария у наших берегов – мощная вооруженная группировка России в Абхазии, в том числе и на море», – пишет Юрий Кураскуа в номере от 14 февраля.

Конечно, официальный пропагандист не пишет о том, что происходило в августе 2008 года в акватории оккупированной Абхазии, где с 10 августа находилась группировка Черноморского флота России, состоящая из 2 больших десантных кораблей – флагмана «Цезарь Куников» и «Саратов», и 2 кораблей охранения – МРК «Мираж» и МПК «Суздалец». Российские пропагандисты придумали репортаж, а Аркадий Мамонтов подробно рассказал о «морском бое», которого на самом деле не было, хотя бы потому, что в репортаже российского телеканала говорилось, как грузинские катера (!) шли на таран российских больших десантных кораблей, а те в ответ потопили грузинские суда.

В реальности оказалось, что якобы потопленные россиянами грузинские катера были подорваны в порту нахождения, в Поти, проникшей туда российской разведывательной группой. На любительской видеосъемке потопленных российским десантом в порту Поти военных катеров хорошо видны оба грузинских ракетных катера, якобы потопленных во время «морского боя». В результате операции российского десанта были повреждены или уничтожены: флагманский корабль ВМС Грузии, ракетный катер «Диоскурия», ракетный катер ВМС Грузии «Тбилиси», сторожевой корабль «Айети», патрульный катер ВМС Грузии «Цхалтубо», сторожевые катера «Р-204» и «Р-205». По данным из грузинского журнала «Арсенали», ВМС Грузии потеряли также большой гидрографический катер бортовой №81 и гидрографический катер №82, в качестве трофеев российские войска вывезли 7 малых катеров «See-Doo» и 8 лодок «Black Shark». В те августовские дни погибло 5 грузинских моряков и более 50 были ранены.

По всей видимости, репортаж российского ТВ был придуман, чтобы оправдать операцию десанта как противоречащую здравому смыслу: от Цхинвали до Поти – 254 километра, и ни в портовом городе, ни вообще в Западной Грузии военных действий не было. Видимо, по той же причине абхазская пресса не вспоминает те события 2008 года. Но ощущение страха в Абхазии сохраняется и поддерживается пропагандой, которая рассказывает о страшном НАТО и коварном Вашингтоне. Вдобавок Тбилиси периодически публикует новые проекты по примирению, предлагая жителям Абхазии такие же условия, как для всех жителей Грузии – по открытию бизнеса, оформлению кредитов, медицинскому обслуживанию и образованию.

«И к чему приведут конечные результаты «гуманитарных программ» по бесплатному лечению наших граждан в Грузии, другие предложения, в том числе большой новый проект «Шаги к примирению», покажет время. Но то, что соседи против нас могут применить силу – тоже не надо сбрасывать со счетов», – продолжает пугать Кураскуа. И чтобы жители Абхазии даже не смели думать об инициативах правительства Грузии, им предлагается бояться НАТО, США и Грузии постоянно. Марионеточные власти не могут иметь другую позицию, нежели пророссийскую, поэтому события в Венесуэле рассматриваются только через линзы очков Сергея Лаврова, а события в Керченском проливе – только с точки зрения Кремля.

Истерия будет продолжаться – в этом году в Грузии будут дважды проведены учения в рамках сотрудничества с НАТО. В марте пройдут совместные масштабные учения Грузии с 22 странами НАТО, а также партнерами Альянса. Как сообщало Министерство обороны Грузии, эти учения пройдут только под руководством грузинских военных, что является первым подобным случаем в истории Грузии. Тогда же, в марте, в Грузию прибудет генеральный секретарь НАТО и члены Военного комитета НАТО.

Другие многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit 2019 («Проворный дух-2019») пройдут в Грузии с 27 июля по 9 августа. В них примут участие более 3000 военнослужащих из государств-членов НАТО и стран-партнеров Североатлантического альянса. Учения пройдут под совместным руководством ВС Грузии и Европейского командования Вооруженных сил США. С 2011 года учения Agile Spirit проводились в Грузии ежегодно, поначалу – исключительно в рамках двустороннего военного сотрудничества США с Грузией, а за последние четыре года они стали многонациональными.

Как тут не вспомнить события в Керченском проливе, когда недалеко от Абхазии будет оттачивать военное мастерство огромное количество военных из Альянса, который за последний год несколько раз призывал Москву вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии.

Джерело: Крим.Реалії

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