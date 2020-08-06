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    Думки вголос

    Син регіонала, який готовий був «лизати доріжку до Москви», купив острів в країні ЄС і НАТО

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Син Вячеслава Богуслаєва Олександр та його італійський острів - Син регіонала, який готовий був «лизати доріжку до Москви», купив острів в країні ЄС і НАТО
    Син Вячеслава Богуслаєва Олександр та його італійський острів
    Фото: suspilne.media

    Казки про «братську Росію» у них для лохів. Для себе ж вони вибирають Європу

    Мовою оригіналу

    Увидел замечательную новость. Сын бывшего народного депутата от Партии регионов Вячеслава Богуслаева купил остров в Италии. Казалось бы, ничего необычного - наши олигархи и не такое могут. Но самый кайф тут в том, что сам Богуслаев годами клял украинцев, которые хотели в Европу и пропагандировал Таможенный союз.

    В 2011 Богуслаев заявлял, что Украина рано или поздно вступит в Таможенный союз и утверждал, что «готов лизать дорожку в Москву», если Россия предоставит его заводу товарный кредит.

    В интервью «Украинской правде» он говорил:

    «Одна Украина работает на страну, работает над законами, в промышленности, в аграрном секторе. А вторая половина гуляет. Вот эта вторая половина хочет в Европу. Потому что туда они готовят отправить своих детей, и сами готовы выехать сегодня же. А мы - наша часть Украины, которая работает - мы не выезжаем в Европу».

    Но прошло немного времени, и оказалось, что пламенный любитель России и Таможенного союза сам в этом мусорнике жить не хочет. И вместо участка на Валдае предпочел купить сыну остров в стране НАТО и ЕС.

    Как всегда - сказки про «братскую Россию» у них для лохов. Для себя же они выбирают Европу.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЄС НАТО Італія В'ячеслав Богуслаєв
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