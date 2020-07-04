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    Наука та освіта

    ЗНО-2020: шахраї «зливають» відповіді на тести

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    Для &laquo;переконливості&raquo; шахраї надсилають лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти - ЗНО-2020: шахраї «зливають» відповіді на тести
    Для «переконливості» шахраї надсилають лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти

    Шахраї вже «зливають» відповіді на ЗНО-2020. Як і в попередні роки, соціальні мережі рясніють «привабливими» пропозиціями

    Шахраї за певну плату пропонують випускникам та їхнім батькам придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО із відповідями до них, запевняючи в надійності й достовірності джерела інформації.

    Про це повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

    Разом з тим, в УЦОЯО наголошують, що придбати відповіді до тестів ЗНО неможливо.

    «У мережі шахраї вже «зливають» відповіді на ЗНО-2020. Як і в попередні роки, соціальні мережі рясніють «привабливими» пропозиціями. Спритники за певну плату пропонують випускникам та їхнім батькам придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2020 із відповідями до них, запевняючи в надійності й достовірності джерела інформації, щораз вигадуючи нові схеми», - зазначають в УЦОЯО.

    Для «переконливості» шахраї надсилають лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти.

    «Безумовно, купити можна що завгодно, але стовідсотково це не буде тест ЗНО», - підкреслюють в УЦОЯО.

    Окрім того, в Українському центрі оцінювання якості освіти наголошують, що в установі створено потужну систему захисту інформації на всіх етапах підготовки та проведення ЗНО. Укладають тести і друкують сертифікаційні роботи в умовах суворої конфіденційності.

    «Окремо зазначимо, що деякі шахраї неправомірно ставлять наш логотип на свій сумнівний контент. За зміст таких матеріалів Український центр оцінювання якості освіти відповідальності не несе», - повідомили в УЦОЯО.

    ЗНО-2020 освіта соціальні мережі
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