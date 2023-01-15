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Денис Казанський Журналіст

Трагедія в Дніпрі – саме те, чого й хотів зрадник Царьов

glavcom.ua
Царьов і далі кричатиме, що треба продовжувати війну

Царьов з 2014 року розпалював війну на Донбасі

Мовою оригіналу

Феноменальная мразь, конечно.

Произошло то, что твое начальство, Царев, уже год обстреливает ракетами украинские города. Бьет по жилым домам, электростанциям, супермаркетам, вокзалам и убивает мирных людей.

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Это ровно то, к чему ты призывал. Это ровно то, что ты сейчас продолжаешь поддерживать. Это ты, Царев, тот самый политик, который с 2014 года разжигает пламя войны, чтобы гибло как можно больше людей.

Сначала ты разжигал его на Донбассе, где подстрекал людей отделяться от Украины. А потом сбежал оттуда, когда разгорелось, и больше не показывался там после 2014. Теперь ты призываешь продолжать преступную мясорубку в Украине и убивать людей, которые 10 лет назад голосовали за твою же партию.

Тебе мало будет и этого дома. Ты будешь и дальше орать, что надо продолжать войну, ведь ты моральный урод, не имеющий понятия о человечности и чести.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Дніпро Олег Царьов

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