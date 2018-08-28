Українські прикордонники працюють краще, ніж поляки

Український КПП пройшли хвилин за 20. Польський - за 7 годин

Після повернення з Польщі можу сказати, що є щось, що працює у нас краще, ніж у поляків. Це прикордонники.

Повертаючись з Польщі, кордон перетинали у Ягодині на авто. Український КПП пройшли хвилин за 20. Польській - за 7 годин. Так, це не помилка. Причому пояснити цей апокаліпсис якимось об’єктивними причинами неможливо.

Оглядають авто на українських та польских КПП приблизно однаково. Тобто за фактом, майже взагалі не оглядають. Якихось особливих маніпуляцій поляки не роблять. Проте очікування у черзі до польського КПП - це багатогодинне пекло. Ланцюжок з машин розтягується на 2 кілометри та рухається дуже повільно. Ми провели на кордоні всю ніч і зустріли світанок. Але треба визнати, що при цьому сумувати не довелося.

Велика частина машин у черзі - це різні комерсанти, які ганяють в Україну вживані автівки, везуть якусь техніку, їжу, речі. Для них час - це гроші. Треба встигнути на ринок, скинути товар та поїхати у нову ходку. Тому вони постійно вигадують різні хітрощі, щоб проїхати без черги. Крім того, як я зрозумів з побаченого, існує цілий бізнес з продажу місць у черзі до КПП. Вздовж ланцюга автівок постійно ходять різні люди, здебільшого жінки, які вигадують зворушливі історії, просять їх пропустити вперед. Якщо це вдається - сідають в авто до когось, з ким домовилися, проводять автівку у чергу, та біжать шукати наступного лоха. Читайте також Контрольно-пропускний пункт «Майорське» знову працює Сьогодні, 09:33

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На параді до Дня Незалежності курсант зробив пропозицію своїй дівчині (фото, відео) Вчора, 17:59 Є й інша схема. 3-4 авто стають у чергу одне за одним. А коли наближаються до КПП починають продавати місця. Покупець місця рухається вздовж черги по зустрічній смузі, і у вирішальний момент продавці утворюють між собою розрив, у який навмисно запускають його авто. Коштує така послуга 200 чи 300 гривень. Перед нами таким чином всунулися десь з десяток авто. Десь у 3 ранку у черзі почався бунт. Кілька водіїв стали блокувати авто, що намагалися рухатися по зустрічній смузі та влізати у голову черги. Якогось чувака, який всунувся без черги, примусили розвернутися та поїхати. Погрожували пробити колеса. Коротше, виявили дива самоорганізації. У цих локальних сутичках ранок настав якось непомітно. Не знаю, чи тільки на Ягодині таке, чи на інших КПП також. Люди у черзі казали, раніше працювало більш-менш, а віднедавна - повний алєс. Наголошую, що все це відбувається з польського боку кордону. З нашої сторони - все оперативно та цивілізовано.

Джерело: блог Дениса Казанського

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