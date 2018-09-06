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    Думки вголос

    В «ДНР» почалася гризня за крісло Захарченка

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    В «ДНР» почалася гризня за крісло Захарченка

    Оскільки «ЛДНР» - це потворне породження російсько-радянського колоса, то і порядки там діють відповідні.

    Мовою оригіналу

    Сейчас началась забавная грызня среди потенциальных преемников Захарченко. Различные группировки пытаются заручиться поддержкой различных влиятельных людей в Москве. Оживились анонимные телеграмм-каналы, блоггеры, эксперты. К народу в «народной республике» по старой российской традиции не апеллирует никто. Все, как всегда, будет решаться секретно, кулуарно, и победит тот, кто сумеет лучше пропетлять в этой мутной воде и убедить в своей лояльности нужного человека.

    Все это уже было, с поправкой на масштабы. После смерти Ленина, после смерти Сталина в результате дворцовых интриг к власти приходили самые неожиданные персонажи, которых никто не мог вообразить во главе СССР ещё за год до их прихода к власти. В Донецке все повторяется в виде фарса, но в целом по той же схеме. Сейчас на первых ролях оказался жалкий, карикатурный, мало кому известный Трапезников, который даже не воевал и не пользуется в «ДНР» вообще никаким авторитетом. Его кличка в Донецке - Сеньор Помидор. Даже у МММщика Пушилина авторитет выше. Тем не менее и.о. главы «ДНР» пока исполняет 37-летний толстячок, который выглядит лет на 10 старше своего возраста.

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    Впрочем, это ещё не конец. Ташкент, Пушилин, Ходаковский, Приходько явно офигели от такого поворота и сейчас, судя по сообщениям из разных источников, пытаются все переиграть и сожрать Трапезникова. В принципе, каждый из них имеет все основания считать себя лучшей кандидатурой, чем Сеньор Помидор. Вот только в кулуарных интригах далеко не всегда побеждают лучшие. Продвигают обычно посредственностей. Тех, кто управляем, исполнителен и не слишком умён. В этом смысле Трапезников, конечно, идеальная кандидатура.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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