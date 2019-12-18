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    Думки вголос

    Вбивство Шеремета: прямих доказів вини Антоненка, Дугарь і Кузьменко у поліції немає

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    За версією поліції, Юлія Кузьменко і Андрій Антоненко, і є тією парою, яка закладала вибухівку під авто Павла Шеремета - Вбивство Шеремета: прямих доказів вини Антоненка, Дугарь і Кузьменко у поліції немає
    За версією поліції, Юлія Кузьменко і Андрій Антоненко, і є тією парою, яка закладала вибухівку під авто Павла Шеремета

    Після зустрічі з Антоном Геращенком впевненості в причетності підозрюваних до вбивства Шеремета не додалося

    Мовою оригіналу

    Побывал на встрече в МВД, куда приглашали журналистов и блогеров обговорить дело Шеремета. Встреча проходила с Антоном Геращенко.

    Конечно, всех в первую очередь интересовала доказательная база. Есть ли у полиции ещё что-то, кроме того, что уже обнародовали? Существуют ли ещё какие-то железные доказательства и улики? Все, кто пришел, рассчитывали услышать что-то новое и эксклюзивное.

    Но насколько стало ясно из этого разговора, прямых доказательств виновности Антоненко, Дугарь и Кузьменко у полиции нет. Есть только совокупность косвенных - отключенные телефоны, схожесть с людьми на видео с камер, обрывки телефонных разговоров, найденная при обыске у Антоненко мина. Мотив также остаётся не ясен.

    Честно говоря, после встречи в МВД уверенности в причастности подозреваемых к убийству Шеремета лично у меня не прибавилось.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    МВС Антон Геращенко Павло Шеремет
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