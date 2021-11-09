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    Думки вголос

    Медведчука підтримали німецькі ультраправі: як борці з фашизмом стали друзями фашистів

    Підтримати Медведчука до України прибула делегація німецьких депутатів від ультраправої партії &laquo;Альтернатива для Німеччини&raquo; - Медведчука підтримали німецькі ультраправі: як борці з фашизмом стали друзями фашистів
    Підтримати Медведчука до України прибула делегація німецьких депутатів від ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини»

    Депутати ОПЗЖ тісно співпрацюють із німецькою ультраправою партією «Альтернатива для Німеччини»

    Мовою оригіналу

    Это нечеловеческая мощь. Поддержать Медведчука в Украину прибыла делегация немецких депутатов от ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Они приехали к нему прямо домой, осудили уголовные дела против Медведчука и назвали его «украинским Вацлавом Гавелом» (да, это не шутка, так и сказали).

    «Альтернатива для Германии» – националистическая партия, которая постоянно попадает в скандалы из-за своей ксенофобской риторики. Депутаты этой политсилы не раз оправдывали действия нацистской Германии. То есть, это как раз те люди, кого сам Медведчук и ОПЗЖ называют «фашистами». И тут выходит, что эти фашисты приезжают в гости к Медведчуку, и выступают в его поддержку, а он этой поддержкой гордится.

    То есть, нас ОПЗЖ орет про разгул национализма. Рабинович с трибуны Рады поет «Вставай страна огромная». При этом депутаты ОПЗЖ тесно сотрудничают с немецкими националистами.

    Подробнее о том, кто приезжал к Медведчуку из Германии смотрите на видео:

    Опять главные борцы с фашизмом оказались лучшими друзьями фашистов. И так у них всегда!

    Думаю, это информацию очень важно донести до сторонников ОПЗЖ. Если уж тема национализма их так волнует – им будет очень полезно знать, с кем водятся их депутаты. Поэтому если вдруг у вас есть родственники или знакомые, которые поддерживают эту партию – обязательно расскажите им о новых друзьях Медведчука.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віктор Медведчук Німеччина фашизм
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    Медведчука підтримали німецькі ультраправі: як борці з фашизмом стали друзями фашистів