Медведчука підтримали німецькі ультраправі: як борці з фашизмом стали друзями фашистів

Депутати ОПЗЖ тісно співпрацюють із німецькою ультраправою партією «Альтернатива для Німеччини»

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Это нечеловеческая мощь. Поддержать Медведчука в Украину прибыла делегация немецких депутатов от ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Они приехали к нему прямо домой, осудили уголовные дела против Медведчука и назвали его «украинским Вацлавом Гавелом» (да, это не шутка, так и сказали).

«Альтернатива для Германии» – националистическая партия, которая постоянно попадает в скандалы из-за своей ксенофобской риторики. Депутаты этой политсилы не раз оправдывали действия нацистской Германии. То есть, это как раз те люди, кого сам Медведчук и ОПЗЖ называют «фашистами». И тут выходит, что эти фашисты приезжают в гости к Медведчуку, и выступают в его поддержку, а он этой поддержкой гордится.

То есть, нас ОПЗЖ орет про разгул национализма. Рабинович с трибуны Рады поет «Вставай страна огромная». При этом депутаты ОПЗЖ тесно сотрудничают с немецкими националистами.

Подробнее о том, кто приезжал к Медведчуку из Германии смотрите на видео:

Опять главные борцы с фашизмом оказались лучшими друзьями фашистов. И так у них всегда!

Думаю, это информацию очень важно донести до сторонников ОПЗЖ. Если уж тема национализма их так волнует – им будет очень полезно знать, с кем водятся их депутаты. Поэтому если вдруг у вас есть родственники или знакомые, которые поддерживают эту партию – обязательно расскажите им о новых друзьях Медведчука.

Джерело: блог Дениса Казанського

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