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    Думки вголос

    Це час поганих новин, який потребує нової мобілізації зусиль

    Окупанти поцілили в торгово-розважальний центр у Кременчуці. Кількість жертв досі неможливо підрахувати - Це час поганих новин, який потребує нової мобілізації зусиль
    Окупанти поцілили в торгово-розважальний центр у Кременчуці. Кількість жертв досі неможливо підрахувати
    фото: ДСНС

    Росіяни показово цілять у цивільні об'єкти

    Щойно світ (та й Україна) почали звикати до отакого, як був, рівня рашистської агресії – трохи меншої, ніж раніше, – росіяни вийшли на новий левел адовості. Свідомо. Тому що можуть і хочуть.

    Харків – Маріуполь роддом – драмтеатр – Буча – вокзал Краматорськ... Трохи відвикли? То от спершу 62 ракети в суботу, Сарни, потім масований удар по Києву в неділю, тепер – знищений і спалений торговий центр із людьми в Кременчуці.

    Число убитих цивільних, яке ще потрібно встановити, – це путлерова «кузькіна мать» для Великої сімки, але насамперед для всіх нас.

    Цим Москва показує, що поточний Лисичанськ і Вовчоярівка з Бахмутом – лише проміжний, дуже невеликий етап всієї цієї війни. Пуйло хоче залякати, вбити, знищити всю Україну. Щоб вона була «російська або безлюдна».

    Перенесення цілей із військових на цивільні об'єкти – дуже показове. І все це повторюється по спіралі.

    Російська мерзота вважає, що своєю дикістю – демонстрацією можливостей відмови від ведення конвенційної війни – вона зможе залякати, шантажувати й роз'єднати як Україну, так і її союзників. Але все має бути навпаки. Відповіддю має стати наше перебування в тонусі та згуртованість.

    Бо, власне, нічого особливого не сталося. Про все попереджали: що це надовго, що будуть ракетні удари, що будуть втрати, що це потрібно прожити, а не пережити.

    Тому тут немає місця мирним планам. І треба вже зрозуміти, що це не час «хороших новин про відбудову».

    Це час поганих новин, який потребує нової мобілізації зусиль – і суспільства, і всього адекватного світу.

    Для того, щоб була знищена Росія.

    P.S. До речі, мені це нагадує синусоїду подій на Майдані: затишшя – ніби навмисний злочин – затишшя – злочин – відступ – розстріл – наступ... Тоді ми pyzню перемогли.

    Джерело: блог Дмитра Лиховія

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    Теги: Харків Маріуполь росія окупанти війна Буча бомбардування Україна злочин окупація Сарни #stoprussia
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    Це час поганих новин, який потребує нової мобілізації зусиль