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    Думки вголос

    Колись про спецоперацію із затримання «вагнерівців» знімуть фільм. Але буде і суд

    • Сергій Таран

      Політолог

    •  glavcom.ua
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    У Росії та Білорусі нічого не знали про спецоперацію до тих пір, Єрмак/Зеленський не дали вказівку на її зрив - Колись про спецоперацію із затримання «вагнерівців» знімуть фільм. Але буде і суд
    У Росії та Білорусі нічого не знали про спецоперацію до тих пір, Єрмак/Зеленський не дали вказівку на її зрив

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    Наші спецслужби дуже круті. Колись про спецоперацію із затримання «вагнерівців» знімуть фільм. І він буде не гірший, ніж фільми про спецслужби США та Ізраїлю. Вірю, що крім фільму, буде і суд. Розслідування чітко вказує хто давав команду на зрив спецоперації.

    А поки влада завдячуючи на 100% «своїм прокурорам» безкарно бреше:

    Зеленський каже, що нічого не знав про спецоперацію. Знав! З моменту активної фази йому доповідали про її кожний крок.

    Зеленський заявляв, що за спецоперацією стояли інші країни, які хотіли «підставити» Україну. Неправда! Спецоперацію розробляли в Україні – руками наших ГУР та СБУ.

    У Зеленського заявляли, що США були непричетні до спецоперації. Неправда! Інше розслідування CNN підтвердило, що США були «в курсі» від самого її початку.

    Влада стверджує, що зрив був через «агента ФСБ». Брехня! У Росії та Білорусі нічого не знали про спецоперацію до тих пір, Єрмак/Зеленський не дали вказівку на її зрив.

    Брехня ТСК імені Безуглої – це взагалі окрема тема. «Відбілювання» Зеленського руками його парламентських слуг потребує – так само повинно колись мати кримінальні наслідки.

    Ганебна поведінка команди Зеленського підриває основи національної безпеки країни та руйнує довіру до України міжнародних партнерів. У парламенті має бути створена справжня тимчасова слідча комісія, яка проведе професійне та об’єктивне розслідування всіх обставин зриву спецоперації по затриманню бойовиків ПВК «Вагнер». Матеріали цієї комісії можуть стати матеріалом для наступних кримінальних справ за статтею 111 «Державна зрада».

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    Джерело: блог Сергія Тарана

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    Теги: СБУ ФСБ Володимир Зеленський розслідування державна зрада влада Андрій Єрмак вагнергейт
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    Колись про спецоперацію із затримання «вагнерівців» знімуть фільм. Але буде і суд