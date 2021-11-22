Кулеба: ймовірність нового наступу Росії залежить від двох факторів
Глава МЗС вважає, що нова наступальна операція є однією з опцій, яку розглядає російська влада
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на ймовірність наступу Росії впливають два фактори. Про це він заявив у етері одного з телеканалів, пише Liga.net.
Кулеба зазначив, що ймовірність російського вторгнення залежить від сили й витримки України, а також сили та скоординованості міжнародних партнерів.
Він вважає, що нова наступальна операція є однією з опцій, яку розглядає російська влада.
За словами Кулеби, першим фактором, який впливає на ймовірність наступу Росії, є сила, спокій і витримка України.
«Ми повинні найближчими місяцями – і суспільство, і держава – продемонструвати максимальну ефективність, максимальну витримку і не вестися на провокації ні всередині країни, ні в зоні конфлікту», – наголосив він.
Другим фактором Кулеба назвав скоординованість і силу дій міжнародних партнерів України. Міністр додав, що українська влада працює над обома чинниками.
«Я закликаю всіх найближчими місяцями не панікувати, але зберігати пильність і не вестися на провокації, особливо в інформаційному просторі», – сказав Кулеба.
Він зазначив, що головна мета РФ – максимально послаблювати Україну, дестабілізуючи її зсередини та перешкоджаючи її співпраці з іншими державами в оборонній сфері.
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