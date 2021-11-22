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    Кулеба: ймовірність нового наступу Росії залежить від двох факторів

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    Дмитро Кулеба: я&nbsp;закликаю всіх найближчими місяцями не панікувати, але зберігати пильність і не вестися на провокації - Кулеба: ймовірність нового наступу Росії залежить від двох факторів
    Дмитро Кулеба: я закликаю всіх найближчими місяцями не панікувати, але зберігати пильність і не вестися на провокації
    фото: glavcom.ua

    Глава МЗС вважає, що нова наступальна операція є однією з опцій, яку розглядає російська влада

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на ймовірність наступу Росії впливають два фактори. Про це він заявив у етері одного з телеканалів, пише Liga.net.

    Кулеба зазначив, що ймовірність російського вторгнення залежить від сили й витримки України, а також сили та скоординованості міжнародних партнерів.

    Він вважає, що нова наступальна операція є однією з опцій, яку розглядає російська влада.

    За словами Кулеби, першим фактором, який впливає на ймовірність наступу Росії, є сила, спокій і витримка України.

    «Ми повинні найближчими місяцями – і суспільство, і держава – продемонструвати максимальну ефективність, максимальну витримку і не вестися на провокації ні всередині країни, ні в зоні конфлікту», – наголосив він.

    Другим фактором Кулеба назвав скоординованість і силу дій міжнародних партнерів України. Міністр додав, що українська влада працює над обома чинниками.

    «Я закликаю всіх найближчими місяцями не панікувати, але зберігати пильність і не вестися на провокації, особливо в інформаційному просторі», – сказав Кулеба.

    Він зазначив, що головна мета РФ – максимально послаблювати Україну, дестабілізуючи її зсередини та перешкоджаючи її співпраці з іншими державами в оборонній сфері.

    Напередодні Франція попередила Росію про тяжкі наслідки в разі вторгнення в Україну.

    До слова, Польща стурбована: наразі російські війська можуть напасти на Україну.

    Нагадаємо, конгресмени просять Джо Байдена відправити військових до України.

    Також генерал ЗСУ очікує на посилення військової агресії РФ.

    2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

    Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

    Тим часом Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону.

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    Теги: МЗС Росія міністр агресія військові Україна Дмитро Кулеба
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    Кулеба: ймовірність нового наступу Росії залежить від двох факторів