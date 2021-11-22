Кулеба: ймовірність нового наступу Росії залежить від двох факторів

Дмитро Кулеба: я закликаю всіх найближчими місяцями не панікувати, але зберігати пильність і не вестися на провокації

Глава МЗС вважає, що нова наступальна операція є однією з опцій, яку розглядає російська влада

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на ймовірність наступу Росії впливають два фактори. Про це він заявив у етері одного з телеканалів, пише Liga.net.

Кулеба зазначив, що ймовірність російського вторгнення залежить від сили й витримки України, а також сили та скоординованості міжнародних партнерів.

Він вважає, що нова наступальна операція є однією з опцій, яку розглядає російська влада.

За словами Кулеби, першим фактором, який впливає на ймовірність наступу Росії, є сила, спокій і витримка України.

«Ми повинні найближчими місяцями – і суспільство, і держава – продемонструвати максимальну ефективність, максимальну витримку і не вестися на провокації ні всередині країни, ні в зоні конфлікту», – наголосив він.

Другим фактором Кулеба назвав скоординованість і силу дій міжнародних партнерів України. Міністр додав, що українська влада працює над обома чинниками.

«Я закликаю всіх найближчими місяцями не панікувати, але зберігати пильність і не вестися на провокації, особливо в інформаційному просторі», – сказав Кулеба.

Він зазначив, що головна мета РФ – максимально послаблювати Україну, дестабілізуючи її зсередини та перешкоджаючи її співпраці з іншими державами в оборонній сфері.

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Також генерал ЗСУ очікує на посилення військової агресії РФ.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

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