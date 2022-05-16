Справа МН17: у Нідерландах розпочинається чергове засідання суду

13 блок судових засідань проходитиме з 16 по 18 травня

Сьогодні, 16 травня, о 10:00, за місцевим часом, у Нідерландах, відбудеться чергове судове засідання у справі МН17. 13 блок судових засідань проходитиме з 16 по 18 травня та з 8 по 10 червня 2022 року.

До слова, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив про «нісенітниці» та «нестиковки» у справі про збитий над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17 у липні 2014 року.

Як відомо, у справі рейсу MH17 прокуратура Нідерландів просить довічні терміни для вбивць.

Напередодні прокуратура Нідерландів назвала чотирьох обвинувачених у справі про збиття пасажирського авіалайнера у небі над українським Донбасом.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК «Бук». Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17.