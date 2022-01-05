Казахстан: новий фронт для Путіна
За нинішніми протестами немає жодних прозахідних демократичних структур
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Так получилось, что в 2018-2020 годах я имел отношение к организации протестов в Казахстане. Для чего понадобилось изучение казахской истории, культуры и языка. Чтобы погружение было максимально полным, я даже ел то, что едят казахи, носил тюбетейку, мечтал о белой юрте и белой лошади в бескрайних степях.
Казахи, в отличие от беларусов, не отмахивались от украинского опыта, наоборот, активно его изучали. Ходили на консультации к тем, кто организовывал силовой протест на Майдане, изучали опыт протестов в Гонконге и других странах. В киевской команде были люди, которые прошли Майдан и донбасский фронт. В казахском сегменте Telegram была настоящая степная демократия: не то что кто-то сказал пошли туда и все идут туда, делайте то-то и все делают то-то, планы обсуждались и принимались активистами на местах, существовала система штабов, где вырабатывались консолидированные решения, а потом они уже озвучивались лидерами для всех.
Одним словом, с ситуацией в Казахстане я знаком не понаслышке. После Украины для меня это вторая родная страна.
– За нынешними протестами нет никаких прозападных демократических структур. От слова совсем.
– Ситуацию через своих прокси пытается качать Россия в своих интересах. А её главный интерес состоит в том, чтобы максимально ослабить связи Казахстана с Западом и заставить занять прокремлёвскую позицию по отношению к Украине.
– Судя по публикациям в российских СМИ, во многом комплиментарных по отношению к протестам, Кремль очень сильно недоволен прежде всего Назарбаевым. Интересно, что Токаев и Назарбаев летали на саммит глав СНГ в Санкт-Петербурге по отдельности, разными самолётами.
– Есть ощущение, что Путин пытается не дать Назарбаеву остаться мирным тёплым ханчиком, навсегда замазать его белое пальто. А в кровавом пальто за своего тебя с распростёртыми объятиями примут только в евразийском союзе.
Всё это не делает протесты в Казахстане «пропутинскими», но надо понимать, что там открылся ещё один фронт за воссоздание СССР 2.0 Ситуация может качнуться в любую сторону
Если бы я имел рычаги влияния на руководство Украины, я бы посоветовал перейти от реактивной к активной позиции. Не только отбиваться. А стать хабом антиавторитарных сил на т.н. постсоветском пространстве, активным региональным игроком. С чётко заявленной позицией, что мы цитадель демократии, всегда принципиально поддерживаем продемократические, проевропейские стремления. Как США в мире, так мы – в регионе.
Понятно, что существуют сдерживающие факторы, вопросы экономической и политической целесообразности. Нам может казаться, что важнее не дразнить власть в странах, которые не признают Крым российским. Или сохранять хорошие отношения ради возможных альтернативных поставок газа в будущем, что может быть особенно актуально, если запустят «Северный поток-2».
Но, может, лучше сделать более рискованную ставку? В конце концов, с Лукашенко заигрывали, не дразнили его, а в результате получили территорию под боком, уже практически перешедшую под политический и военный контроль России, с непредсказуемым безумцем во главе, угрожающим соседям войной, в том числе ядерной.
Диктатуры – это очень ненадёжные партнеры и вообще нестабильные образования, как мы видим на примере Лукашенко. Такой метаморфозы не произошло бы с демократической, проевропейской страной.
Поэтому способствовать установлению демократии на т.н. постсоветском пространстве, и делать это активно, не только на словах – значит в том числе для себя создавать безопасное и комфортное окружение. Кажется, это было бы более стратегически верной политикой, чем оставаться реактивными, руководствуясь сиюминутными интересами.
Казахстану, безусловно, желаю свободы. Но надо быть бдительными, чтобы не сыграть на руку Путину.
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Джерело: site.ua