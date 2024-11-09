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Дмитро Золотухін Медіаексперт

У яких кордонах Путін визнає Україну?

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«Путін, фактично, здійснив держпереворот у Росії, скроївши під себе законодавство»
фото з відкритих джерел

Путін суперечить сам собі...

На Валдайському форумі модератор запитав Путіна про те, в яких кордонах Росія визнає Україну.

Не дивлячись на те, що Євген «Маршал» Жуков уже одного разу у своєму інтерв'ю відповідав на це запитання – «Росія визнаватиме Україну в межах тієї території, на якій росіяни отримують **зды...» – тим не менш, це цікавий момент в інтерв'ю Путіна. І його родзинка полягає в наступному...

За словами Путіна «ми визнавали Україну в рамках домовленостей 1991 року, але тоді в Декларації про суверенітет було написано, що Україна – це позаблокова держава. І на цій базі ми визнавали і кордони».

Ймовірно, Путін має на увазі цей пункт Декларації:

«Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, що не бере участі у воєнних блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї».

Згодом, мовляв, Україна змінила конституцію і внесла прагнення вступити до НАТО до конституції, не запитавши дозволу в Путіна.

«А, ми так не домовлялися...»

Це дуже важливий момент його виступу.

Оскільки ми не домовлялися і про те, що Путін поламає через коліно російську конституцію кілька разів за 30 років, вилучивши політику з регіонів через припинення в суб'єктах федерації будь-якого політичного процесу, а також – обнуливши свої президентські терміни.

Адже ми теж так не домовлялися.

Путін, фактично, здійснив держпереворот у Росії, скроївши під себе законодавство.

А ми не підтримуємо держпереворотів.

Путін, по суті, здійснив у Росії «коричневу революцію».

Далі Путін наводить приклад рішення міжнародного суду щодо Косова, згадуючи, що територія, яка сама визначається, не зобов'язана жодним чином узгоджувати свої дії з тією державою, до якої входить перед самовизначенням ця територія.

Тобто, по суті, Путін суперечить сам собі, з одного боку, заявляючи, що Україна, яка відокремлюється, жодним чином не зобов'язана якось закріплювати або не закріплювати свою позаблоковість.

Але тут же каже: «Ми так не домовлялися»...

Отже, для довгострокового врегулювання і закінчення війни Путін має повернути всі нормативно-правові положення конституції РФ, яку він волюнтаристським способом змінив, і, як наслідок, залишити посаду президента, як особа, яка незаконно обіймає цю посаду.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін Україна суверенітет росіяни держпереворот путінський режим

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