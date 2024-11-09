«Путін, фактично, здійснив держпереворот у Росії, скроївши під себе законодавство»

Путін суперечить сам собі...

На Валдайському форумі модератор запитав Путіна про те, в яких кордонах Росія визнає Україну.

Не дивлячись на те, що Євген «Маршал» Жуков уже одного разу у своєму інтерв'ю відповідав на це запитання – «Росія визнаватиме Україну в межах тієї території, на якій росіяни отримують **зды...» – тим не менш, це цікавий момент в інтерв'ю Путіна. І його родзинка полягає в наступному...

За словами Путіна «ми визнавали Україну в рамках домовленостей 1991 року, але тоді в Декларації про суверенітет було написано, що Україна – це позаблокова держава. І на цій базі ми визнавали і кордони».

Ймовірно, Путін має на увазі цей пункт Декларації:

«Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, що не бере участі у воєнних блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї».

Згодом, мовляв, Україна змінила конституцію і внесла прагнення вступити до НАТО до конституції, не запитавши дозволу в Путіна.

«А, ми так не домовлялися...»

Це дуже важливий момент його виступу.

Оскільки ми не домовлялися і про те, що Путін поламає через коліно російську конституцію кілька разів за 30 років, вилучивши політику з регіонів через припинення в суб'єктах федерації будь-якого політичного процесу, а також – обнуливши свої президентські терміни.

Адже ми теж так не домовлялися.

Путін, фактично, здійснив держпереворот у Росії, скроївши під себе законодавство.

А ми не підтримуємо держпереворотів.

Путін, по суті, здійснив у Росії «коричневу революцію».

Далі Путін наводить приклад рішення міжнародного суду щодо Косова, згадуючи, що територія, яка сама визначається, не зобов'язана жодним чином узгоджувати свої дії з тією державою, до якої входить перед самовизначенням ця територія.

Тобто, по суті, Путін суперечить сам собі, з одного боку, заявляючи, що Україна, яка відокремлюється, жодним чином не зобов'язана якось закріплювати або не закріплювати свою позаблоковість.

Але тут же каже: «Ми так не домовлялися»...

Отже, для довгострокового врегулювання і закінчення війни Путін має повернути всі нормативно-правові положення конституції РФ, яку він волюнтаристським способом змінив, і, як наслідок, залишити посаду президента, як особа, яка незаконно обіймає цю посаду.