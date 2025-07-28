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Запровадження екологічного мита СВАМ буде коштувати Україні мінімум 4 млрд євро

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Запровадження екологічного мита СВАМ буде коштувати Україні мінімум 4 млрд євро
Експерт закликав виступити єдиним фронтом і досягти відтермінування СВАМ
фото: Shutterstock

Маємо виступити єдиним фронтом з європейцями і досягти відтермінування щодо CBAM – експерт

Зміни в уряді України відкривають нові перспективи для переговорів із Європейським Союзом щодо відтермінування дії Механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM). Про це заявив керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко.  

Він висловив переконання, що новопризначений віцепрем’єр Тарас Качка має всі шанси стати ключовою фігурою у просуванні інтересів української промисловості в цьому напрямі.

«Качка – досвідчений переговорник, який послідовно відстоює позиції українського бізнесу. Тема CBAM йому добре відома, тож є надія, що після стабілізації політичної ситуації це питання стане одним з його пріоритетів», – зазначив експерт.

На думку аналітика, у разі запровадження CBAM без послаблень для України, експортна виручка держави може скоротитися на понад 4 млрд доларів. «Це матиме наслідки не лише для виробників, а й для державного бюджету. Водночас у самому ЄС дедалі активніше обговорюється необхідність відтермінування зеленого переходу для промисловості. Ми маємо шанс виступити спільним фронтом із Польщею, Чехією та іншими країнами, зацікавленими у перегляді підходів», – наголосив експерт.

Попри потребу у розвитку внутрішнього ринку, економіка України залишається експортно орієнтованою. За словами фахівця, в деяких галузях існує об’єктивний профіцит виробництва, який неможливо повністю реалізувати на внутрішньому ринку. Це стосується, зокрема, рудної промисловості та навіть потенційного експорту озброєнь.

Як відомо, до повноцінного запуску європейського мита CBAM залишилося трохи менше року. І якщо він Україна не отримає відстрочку, то вже в найближчі пару років, за оцінками Федерації роботодавців, втратить $4,7 млрд експорту і $2,7 млрд інвестицій. Також, за оцінками аналітичних центрів, можемо втратити до 2030 року 6,4% від ВВП, і понад 116 тис. робочих місць.

Українська влада вже почала переговори щодо відстрочки для України цього мита, але результатів поки немає. Бізнес та експерти закликають уряд прискорити переговори – адже наша країна точно має право на відстрочку за законодавством ЄС. 

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Теги: екологія Європа Україна бізнес економіка

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