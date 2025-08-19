Головна Світ Політика
Гарантії безпеки для України: коли і що робитиме США та Європа

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На зустрічі лідери висловили підтримку гарантіям, «подібним до статті 5» НАТО
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Пакет гарантій базуватиметься на роботі «коаліції охочих»

Представники США та європейських країн негайно розпочнуть роботу над наданням Україні надійних гарантій безпеки. За словами джерел, знайомих із ситуацією, це має відкрити шлях для майбутньої зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, гарантії будуть зосереджені на зміцненні збройних сил України без будь-яких обмежень, таких як ліміти чисельності військ. Мета цього кроку – уникнути вимог Росії щодо обмежень військового потенціалу Києва в рамках майбутньої мирної угоди.

Також відомо, що пакет гарантій базуватиметься на роботі «коаліції охочих» – європейської групи під керівництвом Великої Британії та Франції. Очікується, що в майбутньому до нього будуть залучені багатонаціональні сили, хоча їхній формат ще не визначено.

Джерела видання повідомляють, що на зустрічі лідери висловили підтримку гарантіям, «подібним до статті 5» НАТО – посилання на пункт про взаємну оборону, яку спочатку запропонувала прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

У Білому домі відбувся саміт, у якому взяли участь Президент США Дональд Трамп, Президент України Володимир Зеленський та кілька європейських лідерів. На цих переговорах адміністрація США чіткіше висловила свою обіцянку гарантувати безпеку України, що розвіяло занепокоєння Києва та Європи.

«Під час зустрічі ми обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами у координації зі Сполученими Штатами Америки», — написав Трамп у своєму дописі в Truth Social.

У вівторок лідери Європейського Союзу мають бути дистанційно проінформовані про результати переговорів у Вашингтоні.

Як відомо, президент США Дональд Трамп разом із європейськими лідерами дійшли згоди, що робочу групу з радників з нацбезпеки та представників НАТО, яка готуватиме проєкт безпекових гарантій для України, очолить державний секретар США Марко Рубіо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією джерел, пакет гарантій має включати чотири ключові елементи:

  • розміщення військових сил,
  • протиповітряна оборона,
  • постачання озброєння,
  • контроль за дотриманням режиму припинення вогню.

Джерела уточнили, що США можуть надати опосередковану військову підтримку європейським миротворчим силам, не розгортаючи власних військ на території України.

Теги: безпека США Україна Європа війна переговори

