Чи дійсно Дуров – російський шпигун?
Зараз дуже кумедно дивитися, як за Дурова вписуються і топові українські телеграм-канали
Якщо ви не маєте достатньо фактів і документів, щоб проаналізувати певне явище – скористайтеся дедуктивним методом, щоб порівняти те, як подібні явища впливають на зовнішній світ.
Нещодавно, медіа довідалися про те, що один з найвідоміших атлетів світу, чемпіон MMA аварець Хабіб Нурмагомедов отримав підданство Об'єднаних Арабських Еміратів.
Після цього в Росії почалася срачка. Сенатор від Дагестану публічно присоромив Нурмагомедова, на нього почала кидатися податкова, конфіскували ряд активів, сім'я знаходиться, фактично, в заручниках...
До речі, частина сім'ї Нурмагомедових досі живе у Полтаві.
Ось що буває з людьми, які отримали ще якийсь паспорт, окрім російського.
При цьому Павєл Дю Ров, як він себе сам називає, отримав у 2021 році паспорт Франції, а потім ще й підданство Об'єднаних Арабських Еміратів. Тобто, за понятіями гнусявої гопоти – зрадив гнусію-матушку два рази.
І він – все одно національний герой. Хоч не зробив і десятої частини того, що Нурмагомедов для популяризації гнусні.
За Дурова вписуються і Дума, і МЗС, і депутати.
І Російський фонд прямих інвестицій, який є офіційним співвласником Телеграму.
Зараз дуже кумедно дивитися, як за Дурова вписуються і топові українські телеграм-канали.
Пишуть в дусі «рафік уабщє нєуіновєн».
Але, чесно кажучи, надій на французьку владу небагато. В березні 2022-го ми проводили операцію по утриманню під арештом і конфіскації одного судна, яке належало Росії.
Тримали його у французькому порту довго. Під тиском російського посольства. Але історія так нічим і не закінчилася.
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