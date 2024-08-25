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Дмитро Золотухін Медіаексперт

Чи дійсно Дуров – російський шпигун?

glavcom.ua
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Цієї ночі французькі спецслужби затримали Павла Дурова
колаж: glavcom.ua

Зараз дуже кумедно дивитися, як за Дурова вписуються і топові українські телеграм-канали

Якщо ви не маєте достатньо фактів і документів, щоб проаналізувати певне явище – скористайтеся дедуктивним методом, щоб порівняти те, як подібні явища впливають на зовнішній світ.

Нещодавно, медіа довідалися про те, що один з найвідоміших атлетів світу, чемпіон MMA аварець Хабіб Нурмагомедов отримав підданство Об'єднаних Арабських Еміратів.

Після цього в Росії почалася срачка. Сенатор від Дагестану публічно присоромив Нурмагомедова, на нього почала кидатися податкова, конфіскували ряд активів, сім'я знаходиться, фактично, в заручниках...

До речі, частина сім'ї Нурмагомедових досі живе у Полтаві.

Ось що буває з людьми, які отримали ще якийсь паспорт, окрім російського.

При цьому Павєл Дю Ров, як він себе сам називає, отримав у 2021 році паспорт Франції, а потім ще й підданство Об'єднаних Арабських Еміратів. Тобто, за понятіями гнусявої гопоти – зрадив гнусію-матушку два рази.

І він – все одно національний герой. Хоч не зробив і десятої частини того, що Нурмагомедов для популяризації гнусні.

За Дурова вписуються і Дума, і МЗС, і депутати.

І Російський фонд прямих інвестицій, який є офіційним співвласником Телеграму.

Зараз дуже кумедно дивитися, як за Дурова вписуються і топові українські телеграм-канали.

Пишуть в дусі «рафік уабщє нєуіновєн».

Але, чесно кажучи, надій на французьку владу небагато. В березні 2022-го ми проводили операцію по утриманню під арештом і конфіскації одного судна, яке належало Росії.

Тримали його у французькому порту довго. Під тиском російського посольства. Але історія так нічим і не закінчилася.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: шпигун паспорт Хабіб Нурмагомедов Павло Дуров Telegram

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