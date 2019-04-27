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    Думки вголос

    Про перші враження від військової доктрини команди Зеленського

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Про перші враження від військової доктрини команди Зеленського
    Володимир Зеленський

    Фактично, у «військовій декларації» нової команди не тільки в цілому, але і в деталях, повторюється нинішній курс України

    Мовою оригіналу

    Ознакомился с «военной доктриной» новоизбранного президента, которую обнародовали СМИ.

    По форме – это, скорее, декларация. В принципе она дает представление о направлении, в котором предлагает двигаться новая команда. Но не суть важно, мы хотя бы увидели, о чем идет речь, и это главное.

    По содержанию, не вдаваясь в детали, хотелось бы отметить следующее.

    Часть позиций, обозначенных в «доктрине», уже реализована. В частности, большая часть – прямо прописана (чуть ли не дословно) в уже принятых законах (например, в Законе «Про національну безпеку України»), а также в Стратегическом оборонном бюллетене, Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины, ряде других действующих документов оборонного планирования. В развернутом виде эти положения отражаются в ежегодной национальной программе Украина-НАТО и находятся на разных стадиях реализации.

    Как я уже писал ранее, большинство ныне действующих документов оборонного планирования заканчиваются в 2020 г. Сегодня Верховная Рада урегулировала формальности для проведения в мае 2020 г. сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве. На этом мероприятии, среди прочего, будет проведен формальный и неформальный «смотр» результатов реформ (причем - не только в сфере обороны), по итогам чего может быть поднят вопрос о переходе на новый уровень интеграции.

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    По сути, в «военной декларации» новой команды не только в целом, но и в деталях повторяют нынешний курс и фактически обещают его продолжать. С одной стороны, это обнадёживает, так как не будет шараханий. С другой стороны – пока я не вижу новаций, которые бы позволили двигаться более эффективно. Из «нового» - только сюжет с «избыточным имуществом», который я уже комментировал.

    Не буду делать предположений на счет того, получится у новых руководителей работать лучше или не получится – мы это очень скоро увидим, тогда и будем реагировать.

    Группа ИС остается на прежних позициях. Для нас самое главное – интересы Украины. И мы всеми силами будем и далее содействовать повышению обороноспособности нашей страны, поддерживая разумные инициативы и противодействуя глупостям.

    Джерело: блог Дмитра Тимчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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