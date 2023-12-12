«Чергове місто-привид»: який вигляд зараз має Авдіївка (фото)

В Авдіївці не видно людей

Ситуація на одному із найгарячіших напрямках фронту, в Авдіївці, залишається критичною. Місто після приходу окупантів перетворилося на суцільні руїни. Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив фото розгромленого міста.

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«Авдіївка. Грудень 2023 року. Чергове місто-привид на мапі України», – підписав світлини журналіст.

Як видно на фото, Авдіївка розгромлена, будинки перетворилися на руїни, в яких більше немає людей.

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«Так виглядає «освобождєніє» у розумінні «російських патріотів»», – додав Юрій Бутусов.

Нагадаємо, російські окупанти зайшли до Авдіївки з нового напрямку і захопили частину дачного сектору на сході міста.

Як повідомлялося, в Авдіївці, попри запеклі бої, залишається понад 1200 цивільних. Логістика залишається найбільшою проблемою для міста.

До слова, на Авдіївському напрямку російські загарбники зосередили приблизно 40 тис. особового складу, щодня ЗСУ ліквідовують 300-400 окупантів.