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ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
Українські воїни завдають значних втрат ворогу
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 18 грудня

Триває 663-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 18 грудня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили вісім атак ворога біля Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили п’ять атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, відбито 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 - південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито чотири атаки.

На Шахтарському напрямку загарбники наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах ворога.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські війська контратакували під Авдіївкою. ЗСУ просувалися на схід від Невельського. 

Російські окупанти постійно змінюють тактику на Авдіївському напрямку, зокрема зараз спостерігається збільшення кількості артилерійських обстрілів та зменшення кількості штурмів.

Теги: окупанти Бахмут Авдіївка війна ЗСУ

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