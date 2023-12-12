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Кібератака на «Київстар» та візит Зеленського до Конгресу США. Головне за 12 грудня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кібератака на «Київстар» та візит Зеленського до Конгресу США. Головне за 12 грудня
фото з відкритих джерел

«Київстар» став жертвою «потужної хакерської атаки»

Кібератака на «Київстар», візит Зеленського до Конгресу США, США і Канада ввели нові санкції проти Росії. «Главком» склав добірку новин 12 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна першою у світі отримає новітні десантні машини від Rheinmetall

До кінця 2023 року ЗСУ можуть отримати першу партію німецьких новітніх десантних машин Caracal компанії Rheinmetall.

Компанія Rheinmetall повідомила, що перші п’ять машин будуть доставлені в Україну наприкінці 2023 або на початку наступного року. Україна стане першою у світі державою, яка матиме їх на озброєнні. Rheinmetall поставляє Caracal на озброєння Бундесверу лише з 2023 року. Німецька армія хоче закупити загалом близько 2 тис. таких машин, а збройні сили Нідерландів – ще понад 1 тис.

Кібератака на «Київстар»

Зранку 12 грудня в роботі одного з найбільших мобільних операторів України – «Київстар» – стався технічний збій. Згодом у компанії підтвердили, що стали жертвою «потужної хакерської атаки». Частина віртуальної ІТ-інфраструктури зруйнована.

Як стало відомо, робота мережі «Київстар» може відновитися протягом доби, а в гіршому випадку – через тиждень. Наслідки хакерської атаки на систему одного з найбільших мобільних операторів виявилась набагато гіршими, ніж вважалося.

СБУ затримала російську агентку, яку курував священник УПЦ МП

Правоохоронці затримали в Донецькій області агентку ФСБ Росії. Коригувати удари окупантів їй допомагав представник УПЦ Московського патріархату.

За матеріалами слідства, фігурантка «зливала» геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська.

США і Канада ввели нові санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки і Канада сьогодні, 12 грудня, ввели санкції проти Росії. Під обмеження потрапили оборонні заводи, банки та осіб, які брали участь у «виборах» на окупованих територіях.

Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) виконує зобов'язання, взяті на себе лідерами «Великої сімки», вживаючи заходів проти суб'єктів третіх країн, які матеріально підтримують війну Росії проти України.

Візит Зеленського до Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський прибув до Конгресу Сполучених Штатів Америки, де у нього заплановано кілька зустрічей. Зокрема, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами, яку останні назвали дуже потужною.

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Теги: Київстар війна Володимир Зеленський США СБУ

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