Важко бути васалом Піднебесної. Путін знову повернувся із порожніми руками
Ведмідь Дракона не переконав
Вікопомний візит майже всієї російської владної «голівки» на поклон до сюзерена в Пекін пройшов без очікуваних проривів.
Було підтверджено раніше відомі тези, прозвучали запевнення в «мирі-дружбі-фестивалі» – і на тому, схоже, все.
Зокрема, Путіну не вдалося домогтися підписання контракту на додаткові поставки російського газу і будівництво трубопроводу «Сила Сибіру-2».
Ще навесні 2023 року Путін пропонував Китаю наростити закупівлі газу до 100 млрд. кубометрів на рік, а також стверджував, що проект нової труби знаходиться «високою мірою готовності».
З чергової поїздки «на килим» Путін знову повернувся із порожніми руками. Сі Цзіньпін не згадав російського газу в заяві за підсумками переговорів.
У спільній декларації «про поглиблення відносин всеосяжного партнерства» йдеться лише про те, що Росія та Китай готові «розвивати співпрацю» в галузі «природного газу», і при цьому наголошується, що воно має здійснюватися «на ринковій основі». Тобто, зі знижками і на китайських умовах.
Важко бути васалом Піднебесної.
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