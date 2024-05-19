Важко бути васалом Піднебесної. Путін знову повернувся із порожніми руками

Російському диктатору не вдалося домогтися підписання контракту на додаткові поставки російського газу і будівництво трубопроводу «Сила Сибіру-2»

Ведмідь Дракона не переконав

Вікопомний візит майже всієї російської владної «голівки» на поклон до сюзерена в Пекін пройшов без очікуваних проривів.

Було підтверджено раніше відомі тези, прозвучали запевнення в «мирі-дружбі-фестивалі» – і на тому, схоже, все.

Зокрема, Путіну не вдалося домогтися підписання контракту на додаткові поставки російського газу і будівництво трубопроводу «Сила Сибіру-2».

Ще навесні 2023 року Путін пропонував Китаю наростити закупівлі газу до 100 млрд. кубометрів на рік, а також стверджував, що проект нової труби знаходиться «високою мірою готовності».

З чергової поїздки «на килим» Путін знову повернувся із порожніми руками. Сі Цзіньпін не згадав російського газу в заяві за підсумками переговорів.

У спільній декларації «про поглиблення відносин всеосяжного партнерства» йдеться лише про те, що Росія та Китай готові «розвивати співпрацю» в галузі «природного газу», і при цьому наголошується, що воно має здійснюватися «на ринковій основі». Тобто, зі знижками і на китайських умовах.

Важко бути васалом Піднебесної.