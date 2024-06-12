«Путіну не байдуже». Соратник Зеленського поділився очікуваннями від Саміту миру

«Якби Москві було байдуже до цього саміту, мабуть, не лунало б інших «мирних формул», і сам Путін не казав би, що вони підтримують китайську»

Головним досягненням Глобального саміту миру у Швейцарії буде підтримка саме української «Формули миру» максимальною кількістю країн. А також те, що можливі майбутні перемовини в різних форматах базуватимуться саме на ній. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з правової політики, нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов. Він наголосив, що усі можливі майбутні перемовини в різних форматах мають базуватися саме на формулі Україні. «По суті, цей саміт – це в першу чергу мобілізація підтримки світової спільноти, щоб будь-які перемовини будувались не на китайській, турецькій чи іншій «формулі», а на нашій, українській», – наголосив Маслов..

Голова комітету зазначив, що попередня серія зустрічей на рівні радників, міністрів в Копенгагені, Джидді, на Мальті проводилась задля того, аби зібрати максимальну підтримку різних держав світу з різних континентів українського бачення вирішення війни Російської Федерації проти України. Також, додає Маслов, є й інші «формули», наприклад, зараз Китай каже, що у нього є своє бачення завершення війни, яке підтримують певні країни.

«Тобто відбувається певне змагання цих «формул», але Україна першою розпочала цей процес. І головним є саме підтримка української «Формули миру» максимальною кількістю країн і те, що можливі майбутні перемовини в різних форматах базуватимуться саме на ній», – підкреслив Денис Маслов.

За словами народного депутата, три основні пункти української формули, що винесені на розгляд саміту, є найменш дискусійними, тому що вони цілком зрозумілі і прийнятні для всіх країн з будь-яких куточків світу. «Цілком очевидно, що всіх бентежить питання ядерної безпеки, продовольчої безпеки і повернення військовополонених та цивільних заручників, особливо дітей. Важко буде будь–якій країні щось протиставити цим положенням, які ґрунтуються на статуті ООН і принципах міжнародного права», – пояснив він.

На думку Маслова, у підсумковому документі не обов’язково йтиметься тільки про ці три пункти, там може бути згадана «Формула миру» загалом, але це вже залежить від дипломатичної роботи. Та вже зараз, вважає депутат, за тими трьома пунктами можна вибудувати конкретний план дій і перейти до практичних кроків.

«Якщо ми кажемо про радіаційну безпеку, то конкретним кроком були б заклик і примус Російської Федерації до звільнення Запорізької АЕС та застереження для країни–агресора від атак по об'єктах, пов'язаних з радіаційною безпекою. І мова тут не тільки про атомні електростанції», – зауважує політик.

Маслов повідомив, що стосовно забезпечення продовольчої безпеки в українській «Формулі миру» є конкретні кроки – насамперед розблокування наших портів.

«Йдеться про порти Одеси, Миколаєва, теоретично Херсону (про порти на окупованих територіях буде йти мова, коли вже дійде безпосередньо до деокупації)… Потрібно збільшувати обсяги експорту–імпорту вантажів через ці морські порти і розширювати перелік продукції – це має бути не тільки зерно, а й інші товари, яких потребують Україна та інші країни світу. І може бути відпрацьований конкретний план наслідків, які настануть для РФ при атаках на морську транспортну інфраструктуру та логістичні шляхи», – пояснив політик.

Щодо обміну військовополоненими, повернення дітей та цивільних, які утримуються як заручники на тимчасово окупованих територіях, тут теж можливий план дій з обміну «всіх на всіх», додає голова парламентського комітету з правової політики.

«Має бути активнішою позиція міжнародних організацій (маю на увазі в першу чергу Червоний Хрест) щодо верифікації і нагляду за умовами утримання. Тож стосовно цих трьох пунктів можна отримати політичну і дипломатичну підтримку і за наслідками саміту переходити вже до реалізації конкретних пропозицій. Як би там не було, цей саміт – це в першу чергу мобілізація підтримки світової спільноти, щоб будь–які перемовини будувались не на китайській, турецькій чи іншій «формулі», а на нашій», – підкреслив політик.

На думку голови парламентського комітету з правової політики росіяни уважно стежать за підготовкою українського саміту, бо інакше не лунало б на світовій політичній арені інших «мирних формул», і сам Путін не казав би, що Росія підтримує китайську.

«Більш того, наш президент сказав про те, що Російська Федерація всіляко протидіє проведенню цього саміту і мобілізації підтримки, і у мене немає підстав йому не вірити», – додав політик.

Маслов переконаний, що якби у агресора було бажання припинити агресію, він би без проблем знайшов посередників та комунікаторів для мирних перемовин «Щодо посередників – то є різні країни, які мають контакти і з Україною, і з Росією. Якщо у агресора дійсно є воля припиняти агресію, то, повірте, знайти посередника чи комунікатора не є великою проблемою. Не думаю, що для РФ процес збору саміту, його регламент та наслідки є таємницею. Вона напевно дуже уважно і прискіпливо за цим стежить», – підсумував Денис Маслов.

Нагадаємо, саміт миру у Швейцарії, який має відбутися 15–16 червня, має допомогти залучити до мирних переговорів представників РФ. Перед усім сторони хочуть домовитись про звільнення полонених, продовольчу безпеку та «ядерні об'єкти». Про це пише Bloomberg.

Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

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