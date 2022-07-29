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Військові двома ударами зірвали спробу наступу окупантів на Херсонщині

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 03:35 glavcom.ua
Військові двома ударами зірвали спробу наступу окупантів на Херсонщині
ЗСУ двома ударами зірвали спробу наступу окупантів на Херсонщині
фото з відкритих джерел

Авіація ЗСУ завдала сім ударів по окупантах

Українські військові завдали два удари по скупченню ворога в районі Брускинського Херсонської області, що дозволило зупинити спробу контратаки на Білогірку силами ротної тактичної групи окупантів. Про це повідомляє в Facebook Оперативне командування «Південь».

Також 28 липня авіація ЗСУ завдала сім ударів по окупантах, з них по опорних пунктах – чотири, ще три – по зосередженню ворожої сили і техніки.

Виконуючи вогневі завдання, наші ракетно-артилерійські підрозділи відмінусували у ворога 36 рашистів,  три танки,  три гаубиці «Мста-Б», радіолокаційну станцію «Зоопарк-1», чотири одиниці броньованої та  сім – автомобільної техніки.

Також в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах знищено склади боєприпасів.

Як раніше повідомлялося, російські загарбники зранку 28 липня знову вдарили по Миколаєву. Внаслідок ракетної атаки рашистів постраждали заклади освіти та житлові будинки. ракета влучила на територію водної станції Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення. На території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту.

У ніч на 28 липня окупанти також гатили по Миколаєву. Повітряна тривога в обласному центрі розпочалася о 03:50. А вже через 45 хвилин з'явилися повідомленні про потужна вибухи.

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