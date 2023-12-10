Підрив нафтобази у Луганську: далекобійні безпілотники ЗСУ завдають чимало клопоту окупантам

Українська армія знищує логістику ворога

Днями українська армія здійснила успішну атаку на один із ключових об’єктів у окупованій російськими військами Луганській області. Цим об’єктом стала нафтобаза в адміністративному центрі анексованого Кремлем українського регіону.

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Це далеко не перша подібна атака Сил оборони України на російські об’єкти на окупованій території Луганщини. Зокрема, раніше був завданий удар по іншій нафтобазі у місті Ровеньки. Крім того, українська армія регулярно била по стратегічних та логістичних об’єктах у цьому регіоні.

Як повідомлялося раніше, місцевим рухом спротиву були зафіксовані місця накопичення важкої бронетехніки окупантів на окупованих територіях Луганської області.

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За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ «Права Справа», територія летовища Луганського аеропорту використовувалася російськими окупаційними військами, як база накопичення важкої бронетехніки і місце базування гелікоптерів ЗС РФ. Варто зазначити, що саме з території летовища здійснювались ракетно-бомбові удари по житлових кварталах Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного.

30 березня 2022 року внаслідок ракетного удару по летовищу Луганського аеродрому було знищено та пошкоджено два гелікоптери збройних сил РФ і близько десяти одиниць важкої бронетехніки окупантів.

Окупанти змушені були визнати факт ракетного удару з боку ЗСУ. За інформацією російських ЗМІ, «українські війська випустили ракету з комплексу «Точка-У» по Луганську. Обстріл було здійснено о 5:25 мск 30 березня із Сєверодонецька».

У червні 2023 року, за повідомленням ТАСС, ЗСУ випустили по південно-західній частині Луганська, попередньо дві ракети Storm Shadow. Повідомлялося, що над містом здіймаються клуби диму.

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За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ «Права Справа», ракетний удар було нанесено за місцями розташування військової техніки бойовиків на територіях промислових баз, що розташовані за адресою: пров. Краснодонський.

Варто зазначити, що ще у жовтні 2015 аналітичний відділ «Права Справа» оприлюднив інформацію про місце розташування військової техніки проросійських терористів і окупантів на територіях промислових баз у Луганську.

Тож, варто говорити про системність атак Збройних сил України на цьому напрямку. Чому ж вони посилилися саме останнього часу?

Причина тут проста – до певного моменту у Сил оборони України були обмежені можливості щодо точкових ударів по об’єктах у тилових, окупованих російськими військами регіонах. Фактично, це були лише тактичні ракетні комплекси «Точка-У» ще радянського виробництва.

Втім, після початку повномасштабної війни Україна почала отримувати сучасну західну зброю, зокрема далекобійні ракети – Storm Shadow/Scalp, пізніше Atacms. Це додало можливостей для ЗСУ.

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Крім того, зараз у Збройних сил України є і така серйозна техніка, як ударні безпілотники. І нічний удар по нафтобазі в Луганську був завданий саме безпілотними літальними апаратами. Як бачимо, номенклатура засобів ураження тилових об’єктів армії РФ збільшилася – і відповідним чином зросла кількість потенційних об’єктів для ураження.

Російсько-українська війна входить в чергову зимову фазу, що, втім, не зупинить бойові дії на фронті. Принаймні зазначу, що ні Сили оборони України, ні окупаційний контингент російських військ не демонструють можливостей уповільнення чи взагалі зупинки наступальних дій на театрі воєнних дій.

Тому, Збройні сили України, безперечно, будуть використовувати ракетно-дронові удари по стратегічно важливих для країни-агресора об’єктах на окупованих територіях. Але при цьому вони не будуть єдиним можливим засобом протидії російським військам. Такі повітряні атаки є частиною більшого, масштабнішого процесу, який працює на звільнення усіх українських територій.

Головною ж метою цих ударів стане послаблення чи повне знищення логістичних можливостей російської армії на окупованих територіях. І удар по нафтобазі у Луганську має уже найближчим часом продемонструвати наслідки у вигляді такого послаблення, причому не у тилу, а на фронті.

Справа в тому, що луганська нафтобаза увесь час повномасштабної російсько-української війни обслуговувала потреби російських окупаційних угруповань. Йдеться, зокрема, про Другий армійський корпус так званої ЛНР та Другу загальновійськову армію власне Російської Федерації.

Повне чи часткове знищення ресурсу паливно-мастильних матеріалів, які зберігалися на момент атаки українських безпілотників на нафтобазі в Луганську, означає, що військові підрозділи країни-агресора у найближчий час отримають менше чи значно менше пального та інших нафтопродуктів.

А це важливо з тієї точки зору, що війська, прив’язані до нафтобази у Луганську, зараз активізувалися на Лиманському напрямку, де намагаються наступати на звільнене рік тому, на початку жовтня 2022 року, українське місто.

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