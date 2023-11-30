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На Хмельниччині під час атаки «Шахедів» прогриміли вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Хмельниччині під час атаки «Шахедів» прогриміли вибухи
Цієї ночі сили ППО працювали у кількох областях України
фото з відкритих джерел

Вибухи могли чути жителі Шепетівського району

У ніч на 30 листопада у Хмельницькій області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Вибухи могли чути жителі Шепетівського району близько 5:30.

«Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях», – повідомив Тюрін.

Раніше близько 4:30 про загрозу застосування ударних БпЛА у Хмельницькій області попередили Повітряні сили України.

Ворожі дрони зайшли на Хмельниччину з Вінниччини після 5-ї години ранку.

Як повідомлялося, уночі 30 листопада у Вінницькій області працювали сили протиповітряної оборони.

Увечері 29 листопада було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в низці областей.

Теги: безпілотник Хмельниччина окупанти вибух

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