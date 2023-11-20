Центр нацспротиву повідомив, як РФ використовує безхатьків у війні проти України

У Запорізькій та Херсонській областях ворог вже створив цілу мережу інформаторів

Росія зіштовхнулась з тим, що українці на окупованих територіях відмовляються від співпраці з колаборантами. Через це Кремль почав створювати свою інформаційну мережу використовуючи безхатьків. Про це повідомляє на Центр національного спротиву.

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Зокрема у Запорізькій та Херсонській областях ворог вже створив цілу мережу інформаторів. Завербовані зрадники повідомляють ворогу про місцевих мешканців, які виявляють проукраїнську позицію.

Колаборанти також здають інформацію про колишніх учасників АТО/ООС. Зрадники збирають інформацію про мешканців окупованих територій, родичі та друзі яких зараз воюють в Силах Оборони України.

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Нагадаємо, на окупованих територіях півдня України росіяни відкрили «школу блогерів», щоб подолати дефіцит пропагандистів.

Як повідомлялося, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях пропонують пенсіонерам виплати в розмірі 10 тис. рублів (3 тис. грн) за відмову від українського громадянства.

До слова, 14 листопада Донецька ОДА взяла участь в обговореннях щодо відновлення найбільш постраждалих регіонів від війни. На захід, який відбувся у Дніпрі, було запрошено відомого колаборанта Енріке Менендеса.