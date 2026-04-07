Віталій Шапран Економічний експерт

Нафтогазовий обвал РФ: Україна добиває бюджет Путіна

Нафтодолари більше не рятують Путіна
Нафтогазові доходи Росії падають. Що показав березень і чого чекати у квітні

Економічний гаплик путінської команди – або нафтогазові підсумки березня 2026 року та страшна (для РФ) таємниця квітня

Команда Путіна не впоралась з економічною кризою, а він сам втрачає довіру бізнесу. Все по порядку.

Нафтогазові доходи (НГД) федерального бюджету РФ за березень 2026 року склали всього 617 млрд рублів. Мінфін РФ рапортує про збільшення НГД на 184,7 млрд рублів у порівнянні з лютим 2026 року, але забуває згадати про те, що: у лютому менше днів ніж у березні; російські НПЗ у березні робили виплату в бюджет по демпферу; виплату за березень 2026 року не можна порівнювати з лютим через наявність доплат; у порівнянні з березнем 2025 року відбулось зниження НГД на 43%. І це я ще мовчу про послаблення рубля до долара США за травень на 6,4%.

Якщо ж порівнювати зібране з планом (в рублях), то виходить така картина: в січні російський бюджет не отримав НГД на 182,2 млрд рублів, в лютому – на 153,2 млрд рублів, в березні – на 234,3 млрд. рублів.

Ще більш цікавим є той факт, що березневі доходи по лінії НГД саме від нафти у порівнянні з лютим виросли всього на 4%, а скільки ж було розмов.

Якщо ж заглянути в квітень 2026 року, то стає зрозумілим, чому Мінфін РФ відмовився від бюджетного правила до липня 2026 року, Путін просить милостиню у олігархів, а ЦБР взявся боротись з дропами. Прогнозна податкова ціна нафти на квітень (вона формувалась в березні) становить близько 77 доларів за барель. З врахуванням того, що в березні середня вартість фрахту для росіян піднялась до 20-22,5 доларів на барелі нафти, то ресурсний податок російська влада нарахує на 77 доларів, але після того як компанії понесуть витрати на фрахт, то залишиться 57 доларів.

Нагадаю, що бюджет 2026 року в РФ з дефіцитом 3,7 трлн рублів порахований по 59 доларів на барелі. Тому в квітні НГД в РФ скоріш за все трохи зростуть, а от ПДВ, податок на прибуток та інші податки від галузі сильно впадуть. Тому за рахунок квітня РФ не зможе суттєво закрити дефіцит 2026 року, а що буде в травні – покаже життя.

До цих прогнозів додайте, що після українських ударів по портам на Балтиці російський нафтовий експорт впав на 25%, частина експортного виторгу знову застрягла в індійських банках, а Роснєфть та Лукойл після санкцій США втратили майже весь видобуток за межами РФ.

Окремо слід згадати про PR-вкиди, в т.ч. через міжнародні інформаційні агенції, на тему продажу URALS по 100-110 доларів за барель. Ціна 77 – це ціна за нафтовий бленд, який на 25% формується за рахунок дорожчої за Urals марки ESPO. Тож щоб податкова ціна була 77, Urals мав торгуватись близько 65-70 доларів за барель, але ну ніяк не по 100.

Описана ситуація вказує на те, що Україні варто продовжувати бити по російським портам, як мінімум до завершення операції США в Ірані. Якщо якимсь країнам не подобаються такі удари, їм можна порадити приєднатись до США, щоб швидше вирішити питання з Іраном (не обов’язково військовим шляхом, якщо можливо – то дипломатичним). А от різних невдоволених ударами України по російським портам експертів та професорів я б рекомендував відправити слідом за російським кораблем.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путінський режим нафта бюджет росія путін війна

Віталій Шапран

Нафтогазовий обвал РФ: Україна добиває бюджет Путіна
Нафтогазовий обвал РФ: Україна добиває бюджет Путіна
Росія входить у режим економічної кризи
Росія входить у режим економічної кризи
Високі ціни на нафту не допоможуть економіці Росії. І ось чому
Високі ціни на нафту не допоможуть економіці Росії. І ось чому
Пом'якшення санкцій для РФ: які наслідки це може мати
Пом'якшення санкцій для РФ: які наслідки це може мати
Газовий шантаж Кремля: що насправді стоїть за заявами Путіна
Газовий шантаж Кремля: що насправді стоїть за заявами Путіна
Хронічна хвороба економіки Путіна: лютий показав справжній стан
Хронічна хвороба економіки Путіна: лютий показав справжній стан

